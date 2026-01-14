Parma al Maradona col quarto portiere: chi è Filippo Rinaldi

Il classe 2002 è all'esordio ufficiale con i gialloblù dopo aver giocato in amichevole in estate contro la Pro Vercellidi Marco Mugnaioli
Sorpresa nella formazione del Parma che affronta il Napoli nel recupero della gara posticipata per l’impegno degli azzurri in Supercoppa: con Suzuki ancora ko e Guaita, arrivato in fretta e furia per sostituirlo, che si è fermato anche lui, tra i pali il tecnico Cuesta sceglie di dare un turno di riposo a Corvi lancia Filippo Rinaldi, portiere classe 2002 di Montecchio Emilia all’esordio ufficiale con i gialloblù dopo aver giocato in amichevole in estate contro la Pro Vercelli.
Cresciuto nel vivaio del club proprio come Edoardo Corvi e Gabriele Casentini, entrambi in panchina al Maradona, Rinaldi è alto quasi un metro e novanta ed è cresciuto nel mito di Gigi Buffon, con cui ha avuto l’occasione di condividere lo spogliatoio nella stagione del ritorno in Emilia dell'ex numero uno azzurro. E proprio come il suo idolo, che nel 1995 aveva fatto un esordio da urlo fermando il Milan di Capello (0-0), Rinaldi ha debuttato contro il Napoli e con una serie di grandi interventi (in particolare su Hojlund e Buongiorno) ha fermato la squadra di Conte dimostrando grande personalità e sicurezza nelle uscite e facendo un assist all’Inter, che adesso può scappare in vetta alla classifica.