Parma al Maradona col quarto portiere: chi è Filippo Rinaldi

Cresciuto nel vivaio del club proprio come Edoardo Corvi e Gabriele Casentini, entrambi in panchina al Maradona, Rinaldi è alto quasi un metro e novanta ed è cresciuto nel mito di Gigi Buffon, con cui ha avuto l’occasione di condividere lo spogliatoio nella stagione del ritorno in Emilia dell'ex numero uno azzurro. E proprio come il suo idolo, che nel 1995 aveva fatto un esordio da urlo fermando il Milan di Capello (0-0), Rinaldi ha debuttato contro il Napoli e con una serie di grandi interventi (in particolare su Hojlund e Buongiorno) ha fermato la squadra di Conte dimostrando grande personalità e sicurezza nelle uscite e facendo un assist all’Inter, che adesso può scappare in vetta alla classifica.