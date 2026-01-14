Logo SportMediaset

napoli-parma

Parma al Maradona col quarto portiere: chi è Filippo Rinaldi

Il classe 2002 è all'esordio ufficiale con i gialloblù dopo aver giocato in amichevole in estate contro la Pro Vercelli

di Marco Mugnaioli
14 Gen 2026 - 20:28

Sorpresa nella formazione del Parma che affronta il Napoli nel recupero della gara posticipata per l’impegno degli azzurri in Supercoppa: con Suzuki ancora ko e Guaita, arrivato in fretta e furia per sostituirlo, che si è fermato anche lui, tra i pali il tecnico Cuesta sceglie di dare un turno di riposo a Corvi lancia Filippo Rinaldi, portiere classe 2002 di Montecchio Emilia all’esordio ufficiale con i gialloblù dopo aver giocato in amichevole in estate contro la Pro Vercelli.

Cresciuto nel vivaio del club proprio come Edoardo Corvi e Gabriele Casentini, entrambi in panchina al Maradona, Rinaldi è alto quasi un metro e novanta ed è cresciuto nel mito di Gigi Buffon, con cui ha avuto l’occasione di condividere lo spogliatoio nella stagione del ritorno in Emilia dell'ex numero uno azzurro. E proprio come il suo idolo, che nel 1995 aveva fatto un esordio da urlo fermando il Milan di Capello (0-0), Rinaldi ha debuttato contro il Napoli e con una serie di grandi interventi (in particolare su Hojlund e Buongiorno) ha fermato la squadra di Conte dimostrando grande personalità e sicurezza nelle uscite e facendo un assist all’Inter, che adesso può scappare in vetta alla classifica.

