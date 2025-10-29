Serie A, Roma-Parma 2-1: Gasperini ringrazia Hermoso e Dovbyk e resta primo col Napoli

Gasperini conferma Dybala in avanti, ma non da falso 9 scegliendo invece Ferguson come unica punta con la Joya e Soulé alle sue spalle. Cuesta si affida ancora a Valenti in difesa e punta su Cutrone e Pellegrino per far male ai giallorossi. Un match partito col piede sbagliato per la Roma che dopo appena un giro d'orologio perde proprio Ferguson, con l'attaccante scozzese colpito alla caviglia dolorante e costretto ad alzare bandiera bianca al 7' dopo aver tentato di stringere i denti. Gasp così torna con Dybala in avanti con Bailey (entrato al posto dell'ex Brighton) e Soulé sulla trequarti pronti a darsi il cambio con l'argentino. Ma di fatto i tre là davanti non soddisfano il tecnico dei giallorossi che chiama più e più volte il cambio a caccia di un equilibrio che possa portare i capitolini verso la porta. Nella confusione dei padroni di casa, intervallata da una conclusione di Dybala murata dalla difesa dei crociati, il Parma ci prova su punizione di Bernabé, ma la conclusione dello spagnolo termina alta con Svilar in controllo sulla traiettoria. Poi è Ordonez al 29' ad andare vicino alla rete, ma l'errore sottoporta è comunque vanificato dalla posizione di offside precedente di Cutrone. Brivido che però non è isolato perché la Roma dietro traballa e con Ordonez 6' più tardi ci riprova, ma Svilar con i piedi prima e la conclusione di Bernabé murata poi salva i giallorossi. La risposta è affidata a Bailey che al 38' sbaglia clamorosamente la conclusione ciccando il tiro, ma fortunatamente per lui c'è fuorigioco di Soulé che "cancella" l'errore. Al 40' è proprio Soulé a regalare il vantaggio ai capitolini con una conclusione di controbalzo di mancino su cross di Wesley allontanato male dalla difesa del Parma, ma dopo un lungo check al VAR Crezzini annulla la rete per fuorigioco, con la posizione di Celik a ostacolare Suzuki reputata punibile. Nel finale di prima frazione è Suzuki a negare il gol alla Roma, col portiere giapponese miracoloso su colpo di testa di Dybala in pieno recupero.