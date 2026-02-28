Il Messico prende contromisure per i Mondiali 2026: attivato il scudo antidroni

28 Feb 2026 - 13:38

Il Messico attiva uno scudo antidroni per i 13 incontri dei Mondiali 2026 che si disputeranno nel Paese, riferisce il sito all news locale Excélsior. Il ministero della Difesa impiegherà il Primo Battaglione di Risposta alle Emergenze per proteggere stadi e aree destinate ai Fan Fest a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey durante la Coppa del Mondo Fifa 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. I Fan Fest sono eventi ufficiali organizzati nelle città ospitanti per permettere ai tifosi di seguire le partite su maxi-schermi in spazi pubblici, con concerti e iniziative collaterali. I sistemi, portatili e semifissi, consentono il rilevamento in tempo reale e l'inibizione elettronica di velivoli non autorizzati fino a tre chilometri di raggio. Le apparecchiature possono interrompere il collegamento tra drone e pilota e disattivarne il Gps, neutralizzando eventuali minacce prima che raggiungano le aree affollate. Previsto inoltre uno stretto coordinamento con le autorità locali e federali per garantire la sicurezza di tutti gli eventi.

