Buon compleanno Zoff, l'omaggio di Gravina: "Esempio e icona, grati per sempre"

28 Feb 2026 - 12:58

Il mondo del calcio e le sue istituzioni rendono omaggio a Dino Zoff nel giorno del suo 84/o compleanno. "Icona del calcio italiano, un gentiluomo che ha attraversato decenni del nostro mondo facendolo con garbo, stile, mitezza e senza staccarsi da quelle che sono le radici di un territorio e dalla sua visione dai valori reali del calcio. Per questo, per essere un esempio, ti saremo sempre grati", le parole di Gabriele Gravina durante la cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico della Figc. Anche Giancarlo Abete, presidente della Lnd, ha voluto ricordare come Zoff sia una "persona che ha fatto grande il calcio italiano. Siamo legati a lui per i suoi ruoli svolti nel mondo del calcio dimostrando di poter arrivare ai successi mondiali anche partendo da realtà dilettantistiche. Per noi sei un esempio, una persona che sa coniugare la dimensione del successo sportivo con la dimensione valoriale e con comportamenti etici. Sei un patrimonio del calcio italiano e di tutto il Paese". Zoff, presente in sala, è stato applaudito a lungo ricevendo prima la medaglia d'oro, il distintivo della Lega Dilettanti, e, dopo aver accompagnato la società Mariano nella premiazione dei 100 di vita calcistica del club del Friuli Venezia Giulia, anche una maglia dell'Udinese celebrativa firmata da tutti i calciatori.

