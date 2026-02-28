Insulti razzisti a Vinícius Jr., Benfica sospende cinque tifosi
Il Benfica ha sospeso cinque tifosi per comportamento razzista durante la partita di Champions League contro il Real Madrid, quando il suo giocatore Gianluca Prestianni è stato accusato di insulti razzisti a Vinícius Júnior. Il Benfica ha dichiarato venerdì in un comunicato che è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei cinque membri del club e che potrebbero essere espulsi. Il club li ha sospesi dopo che una prima indagine interna ha riscontrato prove di "comportamenti inappropriati sugli spalti, di natura razzista, incompatibili con i valori e i principi che governano il club".