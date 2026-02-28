Insulti razzisti a Vinícius Jr., Benfica sospende cinque tifosi

28 Feb 2026 - 13:14

Il Benfica ha sospeso cinque tifosi per comportamento razzista durante la partita di Champions League contro il Real Madrid, quando il suo giocatore Gianluca Prestianni è stato accusato di insulti razzisti a Vinícius Júnior. Il Benfica ha dichiarato venerdì in un comunicato che è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei cinque membri del club e che potrebbero essere espulsi. Il club li ha sospesi dopo che una prima indagine interna ha riscontrato prove di "comportamenti inappropriati sugli spalti, di natura razzista, incompatibili con i valori e i principi che governano il club".

