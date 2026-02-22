L'EPISODIO

Da Inter-Juve a Milan-Parma, a San Siro è ancora polemica: perché il gol di Troilo fa infuriare i rossoneri

Tanti dubbi sulla rete, annullata in campo e convalidata al Var, che ha regalato la vittoria al Parma: dal blocco su Maignan alle mani su Bartesaghi, cos'è successo

Una settimana dopo Inter-Juve, San Siro di nuovo al centro delle polemiche arbitrali. Dopo il caso Kalulu-Bastoni, a far discutere oggi è il gol che ha deciso la sfida tra Milan e Parma. Il colpo di testa con cui Mariano Troilo ha trafitto Maignan è finito sotto la lente dei moviolisti. Nell'azione che porta al gol vittoria dei ducali infatti c'è più di un contatto quantomeno dubbio.

La dinamica del gol

 A 10 minuti dalla fine il Parma guadagna un corner. Sulla bandierina si presenta Emanuele Valeri che, col mancino, disegna una traiettoria arcuata sul secondo palo. Ad attenderla c'è Mariano Troilo, che da due passi insacca facilmente. L'arbitro Marco Piccinini però annulla tutto per un blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan. Il fischietto di Forlì, subito dopo aver annullato il gol, mima il movimento del portiere francese, facendo intendere come questo venga disturbato dal difensore del Parma. Anche il labiale del direttore di gara non lascia dubbi: "Per me è fallo". Una situazione che dunque, per protocollo, non dovrebbe prevedere l'intervento del Var: l'arbitro ha giudicato il contatto in campo e non si tratta sicuramente di un "chiaro ed evidente errore". 

Blocco di Valenti su Maignan

 Rivedendo l'azione si vede come il centrale argentino si posizioni, astutamente, quasi alla spalle dell'estremo difensore francese, leggermente voltato verso la bandierina alla sua sinistra e ignaro della sua presenza. Non appena Maignan si gira, seguendo la traiettoria del pallone, trova il difensore del Parma sulla sua strada, rimanendo di fatto bloccato. E sarebbe proprio questo il dettaglio che avrebbe portato il Var a chiamare Piccinini al monitor: Valenti si gira di spalle bloccando l'uscita di Maignan ma senza andargli addosso. È il francese che, cercando la palla, va addosso al difensore argentino

Troilo, mani su Bartesaghi

 Quello tra Valenti e Maignan però non è l'unico contatto dubbio nell'azione del gol degli ospiti. Ad aggiungere ulteriori dubbi sono le mani di Troilo sulla schiena di Bartesaghi. Dalle immagini si vede come il difensore del Parma stacchi prima di appoggiarsi al rossonero e, forse, è proprio questo l'elemento che ha portato arbitro in campo prima e Var dopo a convalidare la rete. Anche se non c'è certezza che il contatto Bartesaghi-Troilo sia stato valutato: Piccinini, nelle casse di San Siro, giustifica la convalida del gol sostenendo che non ci sia il fallo di Valenti su Maignan. Nessuna menzione all'altro contatto incriminato. 

