Da Inter-Juve a Milan-Parma, a San Siro è ancora polemica: perché il gol di Troilo fa infuriare i rossoneri

Quello tra Valenti e Maignan però non è l'unico contatto dubbio nell'azione del gol degli ospiti. Ad aggiungere ulteriori dubbi sono le mani di Troilo sulla schiena di Bartesaghi. Dalle immagini si vede come il difensore del Parma stacchi prima di appoggiarsi al rossonero e, forse, è proprio questo l'elemento che ha portato arbitro in campo prima e Var dopo a convalidare la rete. Anche se non c'è certezza che il contatto Bartesaghi-Troilo sia stato valutato: Piccinini, nelle casse di San Siro, giustifica la convalida del gol sostenendo che non ci sia il fallo di Valenti su Maignan. Nessuna menzione all'altro contatto incriminato.