Aia: "Giusto togliere il rigore al Napoli. Il gol di Gutierrez non era da annullare"

Il secondo episodio è molto più complicato. La rete del calciatore del Napoli viene annullata per precedente fallo di Hojlund su Hien. Tommasi ha spiegato: "A vedere le immagini c'è un corpo a corpo. Il difensore dell'Atalanta cerca il contatto con l'avversario. È poca roba per considerarlo falloso. Si tratta di un errore di campo". L'on field review non è stata richiamata in quanto anche a Lissone erano d'accordo, sbagliando, con la valutazione di Chiffi. "Hanno avvallato la scelta, vedono una trattenuta. La decisione di campo per noi è molto più importante e in questo caso è stata sbagliata. Se fosse stata corretta, non ci sarebbero state queste problematiche".