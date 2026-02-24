Aia: "Giusto togliere il rigore al Napoli. Il gol di Gutierrez non era da annullare"
L'analisi degli episodi più controversi dell'ultima giornata di Serie A
Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi ha fatto luce sugli episodi più controversi della 26esima giornata di Serie A.
ATALANTA-NAPOLI
La partita che ha regalato i casi da moviola più discussi è stata la sfida tra Atalanta e Napoli, arbitrata da Chiffi con Aureliano e Di Paolo al Var.
Il rigore revocato a Hojlund
Il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Napoli per fallo di Hien su Hojlund. Il penalty è stato poi revocato dopo l'on field review. Questo il commento dell'Aia: "Decisione assolutamente corretta. Non c'è alcun fallo del difensore dell'Atalanta, Hojlund cerca il contatto mentre Hien è fermo. Chiffi è posizionato bene, ha una sensazione errata e se ne accorge subito davanti al monitor. Puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, qui il direttore di gara ha fatto una valutazione di campo sbagliata".
La rete annullata a Gutierrez
Il secondo episodio è molto più complicato. La rete del calciatore del Napoli viene annullata per precedente fallo di Hojlund su Hien. Tommasi ha spiegato: "A vedere le immagini c'è un corpo a corpo. Il difensore dell'Atalanta cerca il contatto con l'avversario. È poca roba per considerarlo falloso. Si tratta di un errore di campo". L'on field review non è stata richiamata in quanto anche a Lissone erano d'accordo, sbagliando, con la valutazione di Chiffi. "Hanno avvallato la scelta, vedono una trattenuta. La decisione di campo per noi è molto più importante e in questo caso è stata sbagliata. Se fosse stata corretta, non ci sarebbero state queste problematiche".
MILAN-PARMA
L'altro incontro che ha portato con sé parecchie polemiche è stato Milan-Parma, terminato 0-1 a favore dei gialloblù. La partita è stata arbitrata da Piccinini, mentre al Var c'erano Camplone e Pairetto.
La rete di Troilo
Il direttore di gara toglie inizialmente il gol del Parma per presunto fallo di Valenti su Maignan. A seguito dell'on field review, la rete è poi convalidata. Questa la spiegazione di Tommasi: "Il giocatore gialloblù è completamente fermo, non fa alcun movimento verso il portiere del Milan, non ne ostruisce l'uscita e ha diritto di posizionarsi lì. L'on field review è corretta, non c'è fallo. Anche per quanto riguarda Troilo, è assolutamente regolare: ruba il tempo a Bartesaghi, che non salta. Giusto convalidare il gol".
Lo scontro tra Corvi e Loftus-Cheek
Tommasi ha spiegato che "si tratta di uno scontro di gioco fortuito, c'è il tentativo del portiere del Parma di entrare in contatto con il pallone, ma gli viene tolto dal compagno di squadra che lo respinge. Dispiace molto per il calciatore del Milan che ha avuto la peggio, ma è una situazione calcisticamente regolare". L'Aia ha dunque confermato che non c'era alcun calcio di rigore a favore dei rossoneri.
