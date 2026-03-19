Gattuso tira un sospiro di sollievo: Tonali ci sarà. La risonanza ha escluso lesioni
Il presidente federale dopo l'infortunio subito con il Barcellona: "Gli esami ci rassicurano"
Buone notizie dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto Tonali, dopo l'infortunio subito contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il centrocampista ci sarà nella prossima partita della Nazionale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, prima (si spera) partita dei playoff per andare al Mondiale 2026. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha escluso lesioni muscolari.
Nel corso del pomeriggio ne aveva parlato anche il presidente federale Gabriele Gravina: "Ho sentito il giocatore in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito. Gli esami hanno dato rassicurazioni".
Il numero uno della Figc ha poi parlato degli imminenti playoff per la qualificazione ai Mondiali: "Sono teso, le emozioni mi alimentano, è impossibile alla vigilia di un appuntamento così importante pensare di essere indifferente. Prima dell'Europeo 2021 avevo definito quella Nazionale una squadra normale che poteva diventare speciale se riuscivamo a far sentire orgoglio e appartenenza alla maglia azzurra".
E anche cinque anni dopo Gravina chiede unione sotto ogni aspetto: "Serve una specie di chiamata alle armi, quella che vuole anche Gattuso. La spinta del Paese deve portare questi ragazzi in America, a costo di andarci anche a nuoto".
Infine, l'intervento si è anche allargato alla possibile riforma degli arbitri, richiesta dalla Figc: "La parte del professionismo e di una nuova struttura operativa è nostra volontà già dalla prossima stagione, in forma light ma nemmeno troppo".