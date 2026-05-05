Bayern, Kompany: "Difficile cambiare la filosofia che ha portato noi e il Psg fino a qui"

"Ci si può aspettare la stessa partita della scorsa settimana? Dipenderà sempre da entrambe le squadre. Se una decidesse di arretrare e difendersi di più, allora potrebbero esserci delle fasi di gioco più tranquille. Altrimenti, no. È difficile immaginare che una delle due squadre cambi ciò che l'ha portata fin qui. Giochiamo in casa, vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci". Così l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Psg, si parte dal 5-4 dell'andata per i campioni in carica. "C'è un ottimo rapporto tra questa squadra e i tifosi. All'inizio della stagione, forse non molti credevano che avessimo ancora una possibilità di raggiungere la finale, ma ora che ci siamo, abbiamo vissuto tanti momenti speciali. E penso che i tifosi credano che possiamo farcela. Vogliamo rendere questo momento memorabile", ha aggiunto. "Per me, la calma interiore è fondamentale. Cerco di non lasciarmi influenzare troppo presto dalle emozioni della partita. E sto già pensando a quale potrebbe essere l'ultima frase per motivare la squadra un'ultima volta. La nostra missione è vincere le partite. È questo che conta, non le filosofie. Abbiamo vinto molte partite, anche il Paris Saint-Germain. Se riusciamo a farlo senza subire gol, tanto meglio. Ma ancora più pragmatico è vincere", ha concluso.