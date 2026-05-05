Atletico, Simeone non cerca alibi: "Rigore su Griezmann? A volte gli arbitri sbagliano..."

05 Mag 2026 - 23:43
© IPA

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Diego Simeone non è riuscito a portare l'Atletico Madrid a un'altra finale di Champions League. Il Cholo ha analizzato così la sconfitta maturata all'Emirates costata l'eliminazione a un passo dall'ultimo atto del torneo: "Nei momenti decisivi del doppio confronto non siamo stati concreti. All'andata, nel secondo tempo, potevamo vincere ma non siamo riusciti a far gol. Anche oggi nella ripresa abbiamo fatto bene ma non siamo risusciti a portare il risultato dalla nostra parte. In ogni caso abbiamo combattuto con una squadra con una potenza economica diversa rispetto a noi. Questo è il calcio, qualcuno vince qualcuno perde", queste l'analisi a caldo del tecnico colchonero a cui poi viene chiesto di un potenziale rigore non assegnato ai suoi: "Fallo di Calafiori su Griezmann? Ora non conta nulla parlarne. Era un rigore chiaro che non ci hanno dato (l'arbitro aveva già fischiato un fallo precedente al contatto incriminato tra l'azzurro e il francese tagliando fuori una potenziale review Var, ndr). Nel calcio succede: gli arbitri a volte sbagliano contro di noi, altre volte ti favoriscono. Questa volta è andata contro di noi. Ci sono modi e modi di perdere. Adesso ovviamente c'è delusione ma non posso dire nulla a questa squadra: non potevamo fare più di quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati fino in semifinale, forse nessuno se lo aspettava a inizio stagione. Abbiamo incontrato una squadra fortissima come l'Arsenal e purtroppo abbiamo perso. Complimenti a loro e ad Arteta: è da tanto che lavorano per ottenere questi risultati". 

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