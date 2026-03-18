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Mercato Napoli: spunta il sogno Sandro Tonali per il centrocampo di Conte

Il Napoli pianifica il colpo Sandro Tonali per l'estate: il piano tra le possibili cessioni di Lobotka e Anguissa e la concorrenza della Juve

18 Mar 2026 - 09:19
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Tra presente e futuro, il Napoli che vuole blindare la corsa al posto Champions per poi magari fare un nuovo pensierino alla lotta scudetto inizia anche a pianificare le mosse di mercato per la prossima stagione. Tra i nomi che erano già stati accostati agli azzurri, vedi Tiago Gabriel (Lecce) e Juanlu Sanchez (Siviglia), ne spunta uno nuove. E che nome: Sandro Tonali.

Tonali al Napoli: l'erede di Lobotka e Anguissa in estate?

 La premessa è doverosa, e viene ben specifica dal Mattino. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale potrebbe tornare d'attualità in estate qualora ci fosse una o più cessioni importanti a centrocampo, Anguissa e Lobotka su tutti. Se per il camerunese si farà di tutto per arrivare al rinnovo, lo slovacco potrebbe essere ceduto in caso di offerta molto importante. E poi c'è la situazione De Bruyne, tentato da una possibile avventura in Mls.

Calciomercato Napoli: spunta il nome di Sandro Tonali

 Tornando a Tonali, bisogna ricordare il grande interesse pure della Juventus, ma anche le recenti parole dell'agente che sembrano riportare il destino del giocatore nuovamente in Premier League: "Se brillerà al Mondiale è probabile che sulle sue tracce arriveranno big club del calibro di Manchester City e Arsenal - le parole di Beppe Riso -. Dopo il Mondiale si creeranno tantissime situazioni".

Il Napoli, comunque, c'è e, a proposito di Inghilterra, segue con attenzione pure la situazione di Calafiori, nel caso dovesse lasciare l'Arsenal. Insomma: una doppietta azzurra per gli azzurri, e che farebbe felicissimo Antonio Conte.

I giornali sportivi: mercoledì 18 marzo 2026

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