Mercato Napoli: spunta il sogno Sandro Tonali per il centrocampo di Conte

La premessa è doverosa, e viene ben specifica dal Mattino. Il centrocampista del Newcastle e della Nazionale potrebbe tornare d'attualità in estate qualora ci fosse una o più cessioni importanti a centrocampo, Anguissa e Lobotka su tutti. Se per il camerunese si farà di tutto per arrivare al rinnovo, lo slovacco potrebbe essere ceduto in caso di offerta molto importante. E poi c'è la situazione De Bruyne, tentato da una possibile avventura in Mls.