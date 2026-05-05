Arsenal, Arteta si gode la finale: "Contento per i giocatori e i nostri tifosi"

Dopo la sofferenza die 90 minuti, tutta la gioia per una finale conquistata 20 anni dopo. Arteta ha analizzato così la partita vinta dall'Arsenal contro l'Atletico: "Percorso incredibile, sono soddisfatto e felice per i nostri giocatori e i nostri tifosi. Per la seconda volta nella nostra storia siamo in finale di Champions League. Rice giocherà anche in finale in questa posizione? Non lo so, prima bisogna capire chi sarà l'avversario. Oggi è stata durissimo scegliere: non sai quante ne ho provate sul mio ipad. Eravate a un passo dal rischio di non vincere nulla, Cosa ai detto ai giocatori? Credo tanto nei nostri calciatori quello che facciamo. Vincere e non vincere dipende da dettagli che non si possono controllare, ma questa squadra darà sempre tutto".