Psg, Luis Enrique: "Bayern avversario più forte mai incontrato. Inter? Bel ricordo"

05 Mag 2026 - 20:31
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Il Paris Saint Germain non scenderà in campo domani a Monaco per difendere il 5-4 dell'andata, che pure permetterebbe ai campioni in carica di difendere il titolo a Budapest. "Il nostro obiettivo è vincere - ha affermato alla vigilia Luis Enrique -. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ed è ora di dare quel qualcosa in più per raggiungere questa finale. "Per farlo dovremo battere il Bayern, una squadra sensazionale, per questo io credo che la partita non sarà diversa dall'andata - ha aggiunto - perché nessuna delle due squadre accetta che l'altra sia migliore e questo può far scaturire un'altra gara divertente".
"Ma a parte quel che mi aspetto, credo che sarà una partita di altissimo livello tra le due migliori squadre d'Europa, che hanno lo stesso obiettivo di raggiungere la finale. È uno scenario entusiasmante per tutti", ha detto ancora l'allenatore spagnolo, che dopo una gara d'andata che ha fatto parlare tutto il mondo ha voluto dare un solo messaggio ai propri giocatori: "Ho detto che abbiamo vinto la partita contro l'avversario più forte mai incontrato e che abbiamo un leggero vantaggio ma che non significa nulla perché entrambe hanno avuto il loro momento. Sarà molto importante controllare le emozioni". Un anno fa, proprio a Monaco, il Psg stritolò l'Inter per conquistare la Champions League, "un bel ricordo - ha ammesso Luis Enrique - ma questo non ci dà ulteriore motivazione, siamo già al 100%, anche se tornare sarà sempre un vero piacere perché potremo rivivere belle esperienze. Nel 2015, l'anno in cui vinsi la Champions League col Barcellona, giocammo qui la semifinale di ritorno...". 

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