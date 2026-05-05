Arabia, Inzaghi vince ancora e si porta a -2 dalla vetta: decisiva la sfida con CR7

05 Mag 2026 - 23:24
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L'Al Hilal di Simone Inzaghi vince 1-2 in rimonta sul campo del Al Khaleej e mette pressione all'Al Nassr, riportandosi a -2 in attesa del match di giovedì della capolista contro l'Al Shabab. Tra sette giorni la squadra dell'ex tecnico dell'Inter sfiderà quella di CR7: uno scontro diretto che, molto probabilmente, decreterà il campione della Saudi League. Inzaghi dovrà per forza vincere lo scontro diretto per sorpassare gli uomini di Jorge Jesus con una sola partita ancora da giocare. 

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