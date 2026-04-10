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Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno

Silvio Baldini guiderà l'Italia contro Grecia e Lussemburgo: ecco il piano per lanciare i giovani dell'U21 e nuovi pilastri come Pio Esposito e Palestra.

10 Apr 2026 - 08:34
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Dare più spazio ai giovani è uno dei punti cardine più quotati quando si parla di riforma del calcio italiano, in questo senso Silvio Baldini a giugno lancerà un messaggio molto forte. Il ct dell'Under 21 sarà nominato ct della Nazionale ad interim in attesa del nuovo allenatore azzurro e quindi guiderà lui la squadra che dovrà affrontare in amichevole Grecia (7 giugno) e Lussemburgo (qualche giorno dopo) mentre le altre big staranno già pensando ai Mondiali 2026.

Chi convocherà l'Italia a giugno?

 L'intenzione di Baldini, scrive il Corriere dello Sport, sarà quella di risparmiare gli Azzurri, scarichi di energie e motivazioni post campionato, che hanno perso il playoff mondiale contro la Bosnia per proporre il blocco della sua Under 21. Un investimento sul futuro, insomma, e un modo per far assaggiare la maglia della Nazionale dei grandi al gruppo che si sta giocando la qualificazione all'Europeo di categoria del 2027 (al momento gli azzurrini sono secondi dietro la Polonia, contro cui hanno perso, nel gruppo E).

Al gruppo saranno aggiunti giocatori come Palestra e Pio Esposito, già indicati per il futuro della nostra selezione e, probabilmente, anche Carnesecchi, Scalvini e Coppola. Un assaggio di futuro per una Nazionale che ha disperato bisogno di rilanciarsi e trovare nuovi pilastri, quello di Baldini sarà un tentativo che può trasformarsi in un assist anche per il futuro ct azzurro verso gli Europei 2028 e i Mondiali 2030.

I giornali sportivi: venerdì 10 aprile 2026

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