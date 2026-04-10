Italia, la rivoluzione di Baldini: Under 21 promossa in Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno

L'intenzione di Baldini, scrive il Corriere dello Sport, sarà quella di risparmiare gli Azzurri, scarichi di energie e motivazioni post campionato, che hanno perso il playoff mondiale contro la Bosnia per proporre il blocco della sua Under 21. Un investimento sul futuro, insomma, e un modo per far assaggiare la maglia della Nazionale dei grandi al gruppo che si sta giocando la qualificazione all'Europeo di categoria del 2027 (al momento gli azzurrini sono secondi dietro la Polonia, contro cui hanno perso, nel gruppo E).