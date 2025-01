Spalletti: "Vogliamo il Mondiale. Ranieri sta sistemando Pellegrini, favorevole a Chiesa in Italia"

Il gruppo dell'Italia è compatto e coeso, praticamente fatto, ma il ct Spalletti spera di poter vedere evolvere alcune situazioni importanti a proprio favore. Pellegrini è un giocatore che Ranieri sta sistemando, ha qualità tecniche e gol nelle gambe. Anche Chiesa spero possa trovare continuità in campo, sarei molto favorevole a un suo rientro in Italia per poterlo seguire meglio, come facciamo con Orsolini e Politano. Anche Zaniolo, Maldini... Cambiaso? E' un giocatore moderno, ideale per me perché si serve del suo talento per aiutare quelli che ne hanno meno".