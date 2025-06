Italia, finisce l'era Spalletti: "Gravina mi ha comunicato l'esonero". Sarà risoluzione contrattuale dopo la Moldavia

"Sono deluso da me stesso per i risultati che abbiamo fatto - ha continuato Spalletti -, ho creato dei problemi a tutto il movimento ed ero convinto di poter ottenere risultati migliori". Il ct ha sbagliato diverse cose durante il proprio percorso: "Non lo so, ero convinto che non sarebbe stata una passeggiata ma saremmo comunque arrivati ai Mondiali. Una sconfitta in più o in meno non fa crollare le certezze, anche se al momento il mio lavoro era di molto sotto il livello dei paletti che mi ero prefissato. Non abbiamo raggiunto il livello di gioco che volevo raggiungere".