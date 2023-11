Jorginho, record negativo con l'Italia: più rigori battuti e più falliti

i numeri

Il centrocampista italo-brasiliano ha superato Roberto Baggio per penalty calciati in azzurro ed eguagliato Altobelli per quelli sbagliati

Per Jorginho non una brutta prestazione in assoluto contro la Macedonia del Nord ma è chiaro che il rigore sbagliato sul risultato di uno a zero condiziona un po' tutti i giudizi anche perché il centrocampista italo-brasiliano ha allungato la serie di penalty falliti con la maglia azzurra, stabilendo tra l'altro un record negativo. Con quello di ieri, infatti, Jorginho diventa il giocatore che ha calciato più rigori in assoluto per la Nazionale, 8 (superato Roberto Baggio a sette), e contemporaneamente quello che ne ha sbagliati di più, 3 (come Alessandro Altobelli). In totale cinque gol su otto calci di rigore tirati, una percentuale di realizzazione del 62,5%.

Subito dopo l'errore è arrivato il 2-0 siglato da Federico Chiesa che ha subito rasserenato gli animi e in qualche modo annacquato la delusione, e non a caso quasi tutti i compagni di squadra hanno avuto modo consolare in campo Jorginho dopo aver festeggiato la rete dello juventino.

Ovviamente resta un macigno sulle spalle del centrocampista dell'Arsenal che, però, dovrebbe restare il rigorista della squadra, almeno a sentire le parole di Luciano Spalletti: "A Jorginho vanno fatti i complimenti (per la prestazione, ndr). Non ha angolato benissimo il pallone ma il portiere è stato bravissimo. Resta un rigorista speciale per l'Italia. Gli ho detto che calcerà anche il prossimo rigore e lui mi ha detto sì".