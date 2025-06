Italia, prima uscita ufficiale di Gattuso da ct: sarà in tribuna per Germania-Italia agli Europei Under 21

È tutto pronto per la prima uscita "ufficiale" di Gennaro Gattuso come ct della Nazionale italiana, a pochi giorni dalla presentazione alla stampa. Domenica sera il tecnico sarà infatti in tribuna a Dunajska Streda per assistere al quarto di finale dell'Europeo Under 21 tra gli azzurrini di Nunziata e la Germania. Prima del match Gattuso, insieme al capo delegazione Gigi Buffon e al segretario generale della Figc Marco Brunelli, incontrerà il suo omologo e tutta la squadra, poi sarà sugli spalti della MOL Arena per seguire con attenzione Pisilli e compagni.