Italia, inizia l'era Gattuso: "Un sogno che si avvera, fondamentale tornare al Mondiale"

A Coverciano è iniziata la nuova avventura da ct della Nazionale di Gennaro Gattuso, che prende il posto dell'esonerato Spalletti e si trova a subentrare in corsa nel cammino delle qualificazioni al Mondiale 2026, già reso molto complicato dalla sconfitta 3-0 in Norvegia. "E' un sogno che si avvera e spero di essere all'altezza - ha detto il ct azzurro durante la conferenza stampa di presentazione -. L'obiettivo è riportare l'Italia ai Mondiali perché per il nostro calcio e la nostra nazione è fondamentale". "Non sono solo cuore e grinta come da giocatore, da tecnico ho le idee chiare sul tipo di calcio che voglio far giocare - ha aggiunto -. Oggi uno indisciplinato tatticamente come ero io non lo metterei in campo".