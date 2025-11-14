Poca Italia in Moldova: Mancini e Pio salvano la banda azzurra, serve più gamba e qualità

Certo, con la qualificazione diretta ai Mondiali ormai sostanzialmente definita, con la Moldova la tensione non era quella dei grandi eventi, ma quello che doveva essere un buon test per rodare la squadra e provare soluzioni alternative in vista degli spareggi si è trasformato in una prova opaca sul piano del gioco e dello spettacolo salvata solo dai due gol nel finale. Una vittoria dolce-amara che dà poche risposte a Gattuso sul piano tecnico-tattico, ma qualche indicazione importante sui singoli. Con Mancini a mezzo servizio tra difesa e attacco, Dimarco e Politano in spinta sugli esterni e Retegui e Pio Esposito a fare a sportellate in area, infatti, l'Italia nel finale cambiato passo sul piano dell'intensità, alzato i giri in fase offensiva e risolto la pratica in pochi minuti. Un uno-due che il ct valuterà con grande attenzione in vista della prossime scelte. In Moldova l'Italia non ha brillato, ma lo sguardo azzurro è già rivolto ai playoff.