Calhanoglu: "Ho imparato a duellare con grinta. A Thuram 'ruberei' la velocità"

In vista del big match di questa sera fra Inter e Napoli, il protagonista del MatchDay Programme del club nerazzurro è Hakan Calhanoglu, che ha ripercorso i suoi primi passi nel calcio: "La mia passione per questo sport è nata grazie a mio padre, che mi ha trasmesso valori e passione di questo sport. Da lì ho iniziato a giocare per strada da bambino: con gli amici passavamo ore con il pallone fra i piedi".