Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Calhanoglu: "Ho imparato a duellare con grinta. A Thuram 'ruberei' la velocità"

11 Gen 2026 - 10:16
© IPA

© IPA

In vista del big match di questa sera fra Inter e Napoli, il protagonista del MatchDay Programme del club nerazzurro è Hakan Calhanoglu, che ha ripercorso i suoi primi passi nel calcio: "La mia passione per questo sport è nata grazie a mio padre, che mi ha trasmesso valori e passione di questo sport. Da lì ho iniziato a giocare per strada da bambino: con gli amici passavamo ore con il pallone fra i piedi". 

Il padre come riferimento costante per il centrocampista turco: "Grazie a lui mi sono allenato tanto a calciare con precisione e forza, puntavo gli angoli o le traverse per aumentare la difficoltà, un po' come i tennisti che allenano molto il tiro". 

Negli ultimi anni all'Inter, il 31enne si sente invece maturato sul piano calcistico: "Sono cresciuto tanto in fase difensiva, mi piacciono i duelli e scendere in campo con grinta, lottando per la mia squadra. La motivazione è importantissima, voglio sempre dare il 100% per le nostre famiglie e i nostri tifosi".

Infine, una curiosità. A quale compagno nerazzurro, Hakan Calhanoglu, "ruberebbe" una qualità? E quale? "Potrei dire la velocità di Thuram o il colpo di testa di Bisseck".

inter
calhanoglu
serie a

Ultimi video

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

00:56
DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

05:40

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

02:03
La rubrica parate

La rubrica parate

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

I più visti di Calcio

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
Lecce-Parma, le formazioni ufficiali
11:25
Scontri tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti
10:16
Calhanoglu: "Ho imparato a duellare con grinta. A Thuram 'ruberei' la velocità"
09:53
Inter-Napoli, Berti: "Zielinski sarà decisivo"
23:33
Atalanta, Palladino: "Volevo una prestazione di carattere e personalità"