Qualificazioni Mondiali, Moldova-Italia 0-2: decidono Mancini e Pio Esposito

LA PARTITA

In vista del big match di domenica con la Norvegia, Gattuso mischia un po' le carte contro il fanalino di coda del Gruppo I e si affida a un 4-4-2 molto offensivo con Scamacca e Raspadori davanti, Orsolini e Zaccagni sugli esterni e Tonali e Cristante in regia. Davanti a Vicario, in difesa invece tocca a Mancini e Buongiorno. Subito aggressiva, in avvio è l'Italia a prendere in mano il possesso e a fare la partita. Alti e disposti a quattro in attacco in fase di possesso, gli azzurri costruiscono con Tonali, si appoggiano a Raspadori tra le linee e manovrano in ampiezza con Orsolini e Zaccagni. In pressione, gli uomini di Gattuso alzano il baricentro e attaccano con tanti uomini, ma con gli spazi intasati e il palleggio troppo lento non trovano il varco giusto per far male alla squadra di Popescu. Raspadori, Scamacca e Cristante testano i riflessi di Cojuhar, poi Mancini si divora il vantaggio a centro area e la Moldova si fa viva dalle parti di Vicario con Postolachi. A ritmi blandi è sempre l'Italia a fare il match, ma gli azzurri collezionano più corner che palle gol nitide. Un destro di Cristante sfiora il palo, poi un sinistro largo di Orsolini e una punizione da lontano di Nicolaescu respinta dalla barriera azzurra chiudono un primo tempo bloccato e con pochi guizzi.