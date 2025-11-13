Italia, Gattuso: "Una vergogna che i tifosi urlavano andate a lavorare"

© Getty Images
© Getty Images
Il ct dopo il sofferto successo contro la Moldova: "Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta"di Redazione
© Getty Images
© Getty Images
Dopo la sofferta vittoria contro la Moldova, Rino Gattuso è una furia ai microfoni di Rai Sport alla fine del match di Chisinau. "Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare - ha stigmatizzato il ct dell'Italia - Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia è un problema vostro".
Gattuso ha parlato anche della formula di qualificazione: ora l'Italia dovrebbe vincere 9-0 con la Norvegia domenica sera a San Siro per evitare i playoff, cosa francamente impossibile: "Nel '94 c'erano due africane, ora otto. Ai miei tempi le migliori seconde europee andavano direttamente al Mondiale...".
Poi ai microfoni di Sky Sport, il ct azzurro ha ribadito la convinzione che la sua Italia sarà al via dei Mondiali: "Battere la Norvegia aumenterebbe l'autostima della nostra squadra. Quando giocavo io la miglior seconda andava direttamente al Mondiale, oggi è cambiato tutto ma sicuramente ci conquisteremo il Mondiale. Sono molto soddisfatto. Ero preoccupato per i tanti cambi, ma i ragazzi hanno risposto bene stasera".