Italia, Gattuso: "Una vergogna che i tifosi urlavano andate a lavorare"

Dopo la sofferta vittoria contro la Moldova, Rino Gattuso è una furia ai microfoni di Rai Sport alla fine del match di Chisinau. "Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare - ha stigmatizzato il ct dell'Italia - Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia è un problema vostro".