Dall'addio di Spalletti al nuovo corso Gattuso: Italia ai playoff per scongiurare terzo flop Mondiale

Gattuso ha la meglio su Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, altri due campioni del Mondo indicati come possibili successori di Spalletti, e su Roberto Mancini che prova a ricucire con Gravina lo 'strappo' del 2023. Con la scelta dell'ex centrocampista del Milan, Buffon vuole riportare a Coverciano quello spirito di appartenenza che ha sempre incarnato e che sembra perduto. Per Gattuso il compito non è affatto semplice, visto che è a lui a cui l'Italia tutta si aggrappa per tornare a giocare un Mondiale dopo due edizioni saltate consecutivamente. Il neo ct sa benissimo, però, che le speranze sono ridotte al lumicino visto che la Norvegia vince tutte le partite del girone a suon di gol e grazie ad una differenza reti ampiamente favorevole di fatto si mette al riparo da un possibile ribaltone nello scontro diretto di Milano. Gattuso, pur sostanzialmente con lo stesso gruppo di giocatori, guida la nazionale a cinque vittorie di fila contro Israele, Moldavia ed Estonia. Contro la Norvegia però arriva una pesante sconfitta 1-4, che certifica la qualificazione diretta degli scandinavi e spedisce gli azzurri ai playoff.