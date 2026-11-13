Pio chiama, Camarda risponde: i gol alla Francia riaccendono il confronto tra i due predestinati
Una doppietta per Esposito con la Nazionale maggiore, solo uno per collega rossonero con l'under21: il destino continua a metterli faccia a faccia
Prima Pio, poi Camarda. La Francia come comune denominatore, ancora una volta. Nel giro di ventiquattr'ore i due giovani attaccanti italiani hanno trovato la via del gol contro i Bleus: Esposito con una doppietta in Nations League con i grandi, Camarda nell'amichevole dell'Under 21. L'ennesimo punto di contatto in due carriere che, come per uno scherzo del destino, continuano a incrociarsi: il nome di battesimo (Francesco), l'etichetta di predestinati, il ruolo, Inter e Milan, persino il primo gol in Serie A. Anche in quel caso il copione era stato lo stesso: Pio in Cagliari-Inter il 27 settembre 2025, Camarda in Lecce-Bologna il giorno successivo. Come se persino il battesimo nel massimo campionato dovesse rispettare una sorta di sincronismo.
Oggi Esposito, di tre anni più grande, è chiaramente più avanti nel percorso. All'Inter si è ritagliato un ruolo importante alle spalle della ThuLa, mentre in Nazionale si sta prendendo spazio a suon di gol: 9 in 14 presenze, un bottino che lo mette al livello di un gigante come Francesco Totti e fa tremare il record di Gigi Riva. I primi tre mesi di stagione non sono stati esaltati. Dopo un inizio di campionato brillante, con tanto di gol di tacco nella prima giornata contro il Monza, Pio ha fatto un po' fatica: spremuto in azzurro e nerazzurro, il gigante è sembrato un po' stanco e spesso impreciso. Il gol ritrovato a Eindhoven in Champions dopo 2 mesi di digiuno l'ha risvegliato: contro il Como è arrivata una prestazione da big (condita anche dal gol) seguita poi dalla doppietta in Nazionale. Pio per l’Inter non è mai stato in discussione e, sentendo quanto detto dal suo agente, anche lui non sembra aver voglia di cambiare aria: "Il suo futuro è all'Inter, sta benissimo: resterà per molti anni".
A lungo termine anche il futuro di Francesco Camarda dovrebbe essere al Milan. A gennaio però il classe 2008 potrebbe partire per cercare continuità, quella che per ora in rossonero non ha trovato. Amorim aveva detto di puntare su di lui, ma nei fatti la realtà sta dicendo il contrario: Camarda ha giocato solo qualche scampolo di partita, nonostante non ci sia un altro vero attaccante che possa far rifiatare Gonçalo Ramos. Per questo un prestito potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia. Un tasto su cui ha insistito anche Silvio Baldini, ct dell'under21, quando gli hanno chiesto del bell'abbraccio dopo il gol alla Francia: "L'ho fatto perché vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".