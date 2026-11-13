Pio chiama, Camarda risponde: i gol alla Francia riaccendono il confronto tra i due predestinati

A lungo termine anche il futuro di Francesco Camarda dovrebbe essere al Milan. A gennaio però il classe 2008 potrebbe partire per cercare continuità, quella che per ora in rossonero non ha trovato. Amorim aveva detto di puntare su di lui, ma nei fatti la realtà sta dicendo il contrario: Camarda ha giocato solo qualche scampolo di partita, nonostante non ci sia un altro vero attaccante che possa far rifiatare Gonçalo Ramos. Per questo un prestito potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia. Un tasto su cui ha insistito anche Silvio Baldini, ct dell'under21, quando gli hanno chiesto del bell'abbraccio dopo il gol alla Francia: "L'ho fatto perché vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".