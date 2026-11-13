Il Borussia Dortmund non rinnova con sponsor "bellico" dopo le proteste dei tifosi

Il Borussia Dortmund non rinnoverà l'accordo di sponsorizzazione con il produttore tedesco di armi Rheinmetall a seguito delle critiche mosse dai tifosi. Lo ha dichiarato il club della Bundesliga, attualmente secondo in campionato. "Siamo consapevoli delle critiche provenienti dai nostri soci e da alcuni settori della nostra tifoseria", ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione del club, Carsten Cramer, in un comunicato in cui spiegava perché l'accordo, in scadenza nel 2027, non sarebbe stato rinnovato. Rheinmetall, il più grande produttore tedesco di armi, ha sede a Duesseldorf e produce equipaggiamento militare tra cui carri armati, cannoni e sistemi di difesa aerea, oltre a munizioni e artiglieria navale.