Il Borussia Dortmund non rinnova con sponsor "bellico" dopo le proteste dei tifosi

13 Nov 2026 - 20:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Borussia Dortmund non rinnoverà l'accordo di sponsorizzazione con il produttore tedesco di armi Rheinmetall a seguito delle critiche mosse dai tifosi. Lo ha dichiarato il club della Bundesliga, attualmente secondo in campionato. "Siamo consapevoli delle critiche provenienti dai nostri soci e da alcuni settori della nostra tifoseria", ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione del club, Carsten Cramer, in un comunicato in cui spiegava perché l'accordo, in scadenza nel 2027, non sarebbe stato rinnovato. Rheinmetall, il più grande produttore tedesco di armi, ha sede a Duesseldorf e produce equipaggiamento militare tra cui carri armati, cannoni e sistemi di difesa aerea, oltre a munizioni e artiglieria navale. 

Ultimi video

01:35
ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

05:35
DICH GABBIA EVENTO MILAN DICH

Gabbia: "Vorrei tornare presto ma non voglio forzare i tempi"

02:29
Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

00:20
mch ronaldinho atterrato

Ronaldinho, le immagini dell'arrivo a Forlì: domenica l'esordio con il Ravenna

01:18
Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

01:40
Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

01:52
Finalmente Kolo Muani

Finalmente Kolo Muani

01:54
Napoli-De Bruyne, è finita?

Napoli-De Bruyne, è finita?

02:06
Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

Sabatini: "L'unico bocciato è Donnarumma"

01:38
ONE TO ONE RABIOT POST ITA-FRA 12/11 DICH

Rabiot: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi meno bene. L'Italia è stata brava"

00:36
DICH ZIDANE POST ITA-FRA 12/11 DICH

Zidane: "Italia meglio l'altra volta, però questa volta hanno vinto..."

00:39
ONE TO ONE DA CUNHA POST ITA-FRA 12/11 DICH

Da Cunha: "Non abbiamo fatto una brutta partita, ma non siamo riusciti a vincere"

01:29
ONE TO ONE SCALVINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Scalvini: "Serata fantastica per tutti, il gruppo è sempre stato molto unito"

02:00
ONE TO ONE FRATTESI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Frattesi: "Possiamo giocarcela anche con squadre così forti. Gattuso mi ha salvato la vita"

01:23
ONE TO ONE PIO ESPOSITO POST ITA-FRA 12/11 DICH

Pio Esposito, gol e lacrime di gioia: "Ho riscattato l'errore di mio fratello"

01:35
ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

I più visti di Calcio

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

DICH AUSILIO 1 10/11 MCH

Ausilio: "Addio all'Inter solo dopo aver vinto, Marotta non l'ho più sentito"

Zidane: "Se farò ancora l'allenatore un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..." DICH

Zidane: "Un giorno potrei allenare la Juve, devo tutto a Lippi perché..."

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:40
Morte De Miguel, a Owono la massima squalifica prevista: stop di 12 giornate
20:31
Il Borussia Dortmund non rinnova con sponsor "bellico" dopo le proteste dei tifosi
20:22
In fiamme l'auto di un calciatore della Salernitana, il club 'vile intimidazione'
17:06
Ronaldinho è in Italia: domenica il debutto con il Ravenna nel derby con Forlì
16:53
Media, AfD punta sull'ex calciatore Berthold per la presidenza tedesca