Nations League, Italia-Francia 3-1: doppietta di Pio Esposito e Frattesi, azzurri primi nel girone

LE STATISTICHE DI ITALIA-FRANCIA

Dopo non esserci riuscita nei sei precedenti incontri (2N, 4P), l'Italia ha vinto un match casalingo contro la Francia per la prima volta dal 2-1 del 5 maggio 1962 (doppietta di Altafini in quel caso).

L'Italia è diventata solo la seconda nazionale a vincere 20 partite contro la Francia (12V, 11N) tra tutte le competizioni, dopo il Belgio (30 in 80 incontri).

Francesco Pio Esposito (nove) è il primo giocatore a toccare almeno quota nove gol nelle prime 14 presenze con la maglia della Nazionale da Roberto Bettega (14 reti in 14 match in quel caso tra il 1975 e il 1977).

Negli ultimi 60 anni, Francesco Pio Esposito è solo il secondo giocatore dell'Italia a realizzare una marcatura multipla contro la Francia, il primo dopo Francesco Graziani (doppietta in amichevole l'8 febbraio 1978).

Francesco Pio Esposito (nove reti - 21 anni e 137 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare almeno otto o più gol nelle sue prime 14 presenze con la maglia della Nazionale, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni) nel 1931.

Francesco Pio Esposito (21 anni e 137 giorni) è il secondo giocatore più giovane dell'Italia a realizzare una marcatura multipla contro la Francia negli ultimi 90 anni, dopo Bruno Nicolè (18 anni e 256 giorni il 9 novembre 1958 - in amichevole in quel caso).

L’Italia ha vinto due delle ultime quattro partite contro la Francia tra tutte le competizioni (1N, 1P), lo stesso numero di successi registrati nelle precedenti 16 (6N, 8P).

Dopo il 3-1 contro la Turchia, l’Italia ha vinto almeno due partite casalinghe consecutive solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025, 2026), la prima dal periodo tra giugno e ottobre 2025 (tre di fila).

L’Italia ha segnato più di due gol in un match casalingo contro la Francia tra tutte le competizioni per la prima volta dal 4-1 del 3 giugno 1951 (amichevole a Genova in quel caso).

Con l’assist per Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi - alla sua quarta presenza in Azzurro - ha preso parte ad un gol per la prima volta con la maglia della Nazionale.

Da quando Opta raccoglie il dato sugli assist per la Nazionale (da Euro2008), solo Andrea Pirlo (17) e Antonio Candreva (12) hanno servito più assist di Federico Dimarco con gli azzurri: 10, al pari di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne.

Sebastiano Esposito è solo il terzo giocatore a sbagliare un rigore con l'Italia negli ultimi 15 anni (amichevoli escluse), dopo Mateo Retegui (nell'ottobre 2025 contro l'Estonia) e Jorginho (tre volte, nel settembre e novembre 2021 contro la Svizzera e nel novembre 2023 contro la Macedonia del Nord).

Michael Olise ha preso parte a 18 gol con la Francia nel 2026 (8 reti, 10 assist); negli ultimi 60 anni, solo Thierry Henry nel 2003 (19) ha fatto meglio con i Bleus in un singolo anno solare.

Quello realizzato da Michael Olise (al 10') è il gol più veloce concesso dall'Italia dal 17 novembre 2024: rete anche in quel caso della Francia in Nations League, con Adrien Rabiot (al 2').

La Francia ha perso tre delle sue ultime sette partite (3V, 1N), tante quante ne aveva perse nelle precedenti 25 (20V, 2N).