ITALIA-FRANCIA 3-1

Nations League, Italia-Francia 3-1: doppietta di Pio Esposito e Frattesi, azzurri primi nel girone

La squadra di Mancini spreca anche un rigore con Seba Esposito ma rimonta e stende i transalpini

12 Nov 2026 - 23:02
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L’Italia va sotto in avvio, poi cresce, rimonta e ottiene una grande vittoria per 3-1 contro la Francia di Zidane, ora anche superata (per differenza reti) nel girone. I transalpini partono subito forte e, dopo le chance di Doué e Rabiot, passano avanti con Olise al 10’. Donnarumma sbaglia completamente in costruzione e serve il fenomeno del Bayern Monaco, che salta secco Bastoni e col destro da pochi passi fa 1-0. La squadra di Zidane continua a spingere: Da Cunha calcia fuori due volte dal limite dell’area, e al 17’ il portiere della Nazionale si riscatta con una bella parata su Barcola. Al 26’ gli azzurri riescono però farsi vedere, e trovano il gol del pareggio. Cambiaghi punta e salta Malo Gusto, poi la mette in mezzo per Pio Esposito che anticipa Upamecano con un gran movimento e batte Maignan. Ristabilito l’equilibrio, i transalpini ritornano a spingere, e Barcola colpisce un palo al 35’ con un bel destro basso dal limite dell’area. Questa è l’ultima vera occasione di un primo tempo in cui la squadra di Mancini ha sofferto soprattutto inizialmente, ma è anche riuscita a farsi vedere quando ne ha avuto l’occasione.

A inizio ripresa il copione è lo stesso, con la Francia che mantiene il possesso del pallone e l’Italia che riparte. E proprio su una ripartenza, al 57’, si ripete il duello Cambiaghi-Malo Gusto, vinto ancora dall’azzurro: il terzino del Chelsea lo stende in area e Kovacs fischia il rigore. Dagli 11 metri si presenta Sebastiano Esposito, che calcia clamorosamente largo. Poco male, perché al 62’ Dimarco, appena entrato, serve Frattesi a centro area: il centrocampista della Lazio calcia di prima e porta avanti gli azzurri. La Francia non reagisce, e al 74’ concede un altro rigore all’Italia, questa volta per fallo di Upamecano su Vergara. Sul dischetto va Pio Esposito, che riscatta l’errore del fratello e fa 3-1. I minuti finali sono di pura gestione per gli azzurri, che ottengono una grande vittoria fatta di sofferenza, ma anche di momenti di qualità e organizzazione. Nono gol con la maglia dell’Italia per Pio Esposito in appena 14 presenze. L’Italia raggiunge la Francia in testa al girone, ma è davanti in virtù della differenza reti. Verdetti rinviati all’ultima giornata, quando la squadra di Mancini affronterà il Belgio e i transalpini la Turchia.

IL TABELLINO
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (18’ s.t. Doumbia), Tonali, Barella (45’ + 2 Ricci); Se.Esposito (17’ s.t. Vergara), Pio Esposito (45’ + 2 Scamacca), Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ghilardi, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Koleosho.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto (32’ s.t. Kumbedi), Upamecano, Jacquet, Truffert (32’ s.t. Diouf); Cherki (36’ s.t. Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (32’ s.t. Mayulu), Barcola (32’ s.t. Kroupi). Ct: Zinedine Zidane.
A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Konaté, Yoro, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Zaire-Emery, Pagis.
ARBITRO: Kovacs (ROU)
MARCATORI: 10’ Olise (F), 26’ e rig.75’ Pio Esposito (I), 63’ Frattesi
AMMONITI: Jacquet (F), Pio Esposito (I), Bastoni (I), Kroupi (F)

LE STATISTICHE DI ITALIA-FRANCIA
Dopo non esserci riuscita nei sei precedenti incontri (2N, 4P), l'Italia ha vinto un match casalingo contro la Francia per la prima volta dal 2-1 del 5 maggio 1962 (doppietta di Altafini in quel caso).
L'Italia è diventata solo la seconda nazionale a vincere 20 partite contro la Francia (12V, 11N) tra tutte le competizioni, dopo il Belgio (30 in 80 incontri).
Francesco Pio Esposito (nove) è il primo giocatore a toccare almeno quota nove gol nelle prime 14 presenze con la maglia della Nazionale da Roberto Bettega (14 reti in 14 match in quel caso tra il 1975 e il 1977).
Negli ultimi 60 anni, Francesco Pio Esposito è solo il secondo giocatore dell'Italia a realizzare una marcatura multipla contro la Francia, il primo dopo Francesco Graziani (doppietta in amichevole l'8 febbraio 1978).
Francesco Pio Esposito (nove reti - 21 anni e 137 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare almeno otto o più gol nelle sue prime 14 presenze con la maglia della Nazionale, dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni) nel 1931.
Francesco Pio Esposito (21 anni e 137 giorni) è il secondo giocatore più giovane dell'Italia a realizzare una marcatura multipla contro la Francia negli ultimi 90 anni, dopo Bruno Nicolè (18 anni e 256 giorni il 9 novembre 1958 - in amichevole in quel caso).
L’Italia ha vinto due delle ultime quattro partite contro la Francia tra tutte le competizioni (1N, 1P), lo stesso numero di successi registrati nelle precedenti 16 (6N, 8P).
Dopo il 3-1 contro la Turchia, l’Italia ha vinto almeno due partite casalinghe consecutive solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025, 2026), la prima dal periodo tra giugno e ottobre 2025 (tre di fila).
L’Italia ha segnato più di due gol in un match casalingo contro la Francia tra tutte le competizioni per la prima volta dal 4-1 del 3 giugno 1951 (amichevole a Genova in quel caso).
Con l’assist per Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi - alla sua quarta presenza in Azzurro - ha preso parte ad un gol per la prima volta con la maglia della Nazionale.
Da quando Opta raccoglie il dato sugli assist per la Nazionale (da Euro2008), solo Andrea Pirlo (17) e Antonio Candreva (12) hanno servito più assist di Federico Dimarco con gli azzurri: 10, al pari di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne.
Sebastiano Esposito è solo il terzo giocatore a sbagliare un rigore con l'Italia negli ultimi 15 anni (amichevoli escluse), dopo Mateo Retegui (nell'ottobre 2025 contro l'Estonia) e Jorginho (tre volte, nel settembre e novembre 2021 contro la Svizzera e nel novembre 2023 contro la Macedonia del Nord).
Michael Olise ha preso parte a 18 gol con la Francia nel 2026 (8 reti, 10 assist); negli ultimi 60 anni, solo Thierry Henry nel 2003 (19) ha fatto meglio con i Bleus in un singolo anno solare.
Quello realizzato da Michael Olise (al 10') è il gol più veloce concesso dall'Italia dal 17 novembre 2024: rete anche in quel caso della Francia in Nations League, con Adrien Rabiot (al 2').
La Francia ha perso tre delle sue ultime sette partite (3V, 1N), tante quante ne aveva perse nelle precedenti 25 (20V, 2N).

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