Maledizione Nazionale per Zaniolo: non basta Mancini, storia di un rapporto tormentato

Mancini era pronto a dargli una chance importante, ossia la titolarità contro la Francia a San Siro. Ma anche questa volta niente da fare. Parliamo di Nicolò Zaniolo che, a due anni e mezzo dall'ultima volta, poteva pronto a rivestire la tanto amata maglia azzurra. E invece ecco arrivare il colpo di scena e il ritorno a casa per "motivi famigliari" con tanto di sfogo social. Il matrimonio tra il fantasista e l'Udinese e l'Italia, nonostante la presenza di Mancini, suo grande estimatore, non s'ha da fare.
Lo stesso Mancini che lo scorso settembre lo aveva chiamato: ai tempi erano stati dei problemi fisici a fermarlo (problema muscolare alla coscia destra). I suoi predecessori invece, gli avevano concesso pochissime chance. Anzi Gattuso zero: l'ex Milan, nonostante le buone prestazioni con i friulani nella passata stagione, non aveva mai pensato di chiamare Zaniolo, nemmeno per i delicatissimi play-off Mondiali. I motivi? Non tecnici, bensì caratteriali.
Qualche opportunità in più gliel'ha data Spalletti: non a caso l'ultima presenza risale al 24 marzo 2024, ossia da un Italia-Ecuador, match amichevole disputato a New York e vinto 2-0 dagli azzurri grazie alle reti di Pellegrini e Barella. Da lì in poi il nulla, con la mancata convocazione per gli Europei e una panchina nella sfida a Israele nell'ottobre dello stesso anno.
Il ritorno di Mancini, il primo a chiamarlo a 19 anni (ai tempi Zaniolo non aveva disputato nemmeno un minuto in Serie A), sembra aver cambiato poco la situazione: il destino sembra portare l'ex Roma lontano dalla Nazionale. E la sensazione che è che, a 27 anni, il buon Nicolò deve sbrigarsi se vuole lasciare davvero il segno.