Maledizione Nazionale per Zaniolo: non basta Mancini, storia di un rapporto tormentato

Mancini era pronto a dargli una chance importante, ossia la titolarità contro la Francia a San Siro. Ma anche questa volta niente da fare. Parliamo di Nicolò Zaniolo che, a due anni e mezzo dall'ultima volta, poteva pronto a rivestire la tanto amata maglia azzurra. E invece ecco arrivare il colpo di scena e il ritorno a casa per "motivi famigliari" con tanto di sfogo social. Il matrimonio tra il fantasista e l'Udinese e l'Italia, nonostante la presenza di Mancini, suo grande estimatore, non s'ha da fare.