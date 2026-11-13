Morte De Miguel, a Owono la massima squalifica prevista: stop di 12 giornate

Owono sta attraversando un momento particolarmente difficile. L'Andorra gli sta garantendo sostegno e protezione, cercando di aiutarlo a mantenere la calma. Nei giorni scorsi, il suo entourage ha chiuso i profili social del portiere dopo le numerose minacce e gli insulti ricevuti e lo ha anche tenuto lontano dal telefono cellulare. Il giocatore, inoltre, non si sta allenando con la squadra. Il club avrebbe dieci giorni lavorativi per presentare ricorso al Comitato d'Appello, ma ha deciso di accettare integralmente la squalifica senza contestarla.