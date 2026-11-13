Morte De Miguel, a Owono la massima squalifica prevista: stop di 12 giornate

13 Nov 2026 - 22:40
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Jesús Owono, portiere dell'Andorra, è stato squalificato per 12 partite dopo l'espulsione rimediata contro il Tenerife per l'intervento che ha causato la morte di Jesús de Miguel. Il Comitato disciplinare della Federcalcio spagnola ha inflitto al giocatore la sanzione massima prevista dall'articolo 102 del Codice disciplinare, che punisce con uno stop da quattro a dodici giornate gli interventi violenti che provocano conseguenze gravi. Nella motivazione, il Comitato ha sottolineato la particolare durezza del gesto: la gamba alta, la violenza dell'impatto e l'utilizzo di una forza definita eccessiva dall'arbitro, nonostante il pallone fosse ancora contendibile. A pesare sulla decisione anche il tragico epilogo dell'episodio, con la morte di De Miguel.

I funerali di Jesús De Miguel: l'ultimo saluto all'attaccante del Tenerife

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L'intervento non è stato classificato come aggressione, circostanza che avrebbe potuto comportare una sanzione ancora più severa. Il referto arbitrale aveva infatti descritto l'azione come un impatto violento con la gamba alta e l'uso di forza eccessiva durante il gioco.

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Owono sta attraversando un momento particolarmente difficile. L'Andorra gli sta garantendo sostegno e protezione, cercando di aiutarlo a mantenere la calma. Nei giorni scorsi, il suo entourage ha chiuso i profili social del portiere dopo le numerose minacce e gli insulti ricevuti e lo ha anche tenuto lontano dal telefono cellulare. Il giocatore, inoltre, non si sta allenando con la squadra. Il club avrebbe dieci giorni lavorativi per presentare ricorso al Comitato d'Appello, ma ha deciso di accettare integralmente la squalifica senza contestarla.

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