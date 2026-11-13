In fiamme l'auto di un calciatore della Salernitana, il club 'vile intimidazione'

La Polizia sta indagando sull'incendio dell'auto in uso ad un calciatore della Salernitana, accaduto la scorsa notte in viale Verdi. I vigli del fuoco hanno spento le fiamme. L'episodio accresce la tensione in una settimana già turbolenta per i risultati negativi del club campano di serie C e che domenica porterà la tifoseria a disertare i primi 45' del match contro il Catania come forma di protesta nei confronti di squadra e società. "Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio", si legge in una nota della società granata che parla di "vile danneggiamento" della vettura. "Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato". Interviene anche la Lega Pro, che in una nota "esprime con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa, condannando nel contempo con fermezza ogni forma di violenza".