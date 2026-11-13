Italia-Francia, processo a Donnarumma dopo l'errore: ma il capitano resta intoccabile

Nella bella vittoria contro la Francia, solo un paio di spine per l'Italia e ai lati opposti del campo: Gianluigi Donnarumma e Sebastiano Esposito (per via del penalty sbagliato sull'1-1). Per caratura, esperienza e ruolo nel gruppo, dopotutto è il capitano, ovviamente ha fatto più rumore l'erroraccio del portiere sullo 0-1 della Francia. Detto che Gigio ha sfoderato diverse parate (vedi Rabiot e Cherki) che almeno parzialmente hanno rimediato al regalino offerto a Olise, i giornali l'hanno bocciato e sui social è ripartita la "caccia a Paperumma". Anche i tifosi inglesi si sono scatenati, ricordando che il Manchester City nelle ultime otto partite ha sempre subito gol.