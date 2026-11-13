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Italia-Francia, processo a Donnarumma dopo l'errore: ma il capitano resta intoccabile

L'errore di Donnarumma contro la Francia riapre le critiche social con l'ombra di Carnesecchi e Vicario. Ma per Mancini resta insostituibile

13 Nov 2026 - 09:31
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Nella bella vittoria contro la Francia, solo un paio di spine per l'Italia e ai lati opposti del campo: Gianluigi Donnarumma e Sebastiano Esposito (per via del penalty sbagliato sull'1-1). Per caratura, esperienza e ruolo nel gruppo, dopotutto è il capitano, ovviamente ha fatto più rumore l'erroraccio del portiere sullo 0-1 della Francia. Detto che Gigio ha sfoderato diverse parate (vedi Rabiot e Cherki) che almeno parzialmente hanno rimediato al regalino offerto a Olise, i giornali l'hanno bocciato e sui social è ripartita la "caccia a Paperumma". Anche i tifosi inglesi si sono scatenati, ricordando che il Manchester City nelle ultime otto partite ha sempre subito gol.

Un destino inevitabile per Donnarumma, che da quando ha lasciato l'Italia per giocare all'estero di sicuro non ha aumentato il gradimento tra i tifosi, non solo quelli del Milan. È anche vero che l'innegabile talento del classe 1999 sembra essersi un po' cristallizzato, a 27 anni si vedono ancora un po' troppi alti, e che alti visto che a fine carriera potrà sicuramente farsi montare un video bello lungo con i miracoli tra i pali, ma anche un po' troppi bassi, soprattutto nelle uscite alte e, vedi ieri, quando ha la palla tra i piedi.

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C'è chi perora la causa di Carnesecchi che anche quest'anno sta confermandosi ad alti livelli. Il terzo portiere azzurro è Vicario, rientrato in Serie A in estate e che sta dando sicurezza al reparto difensivo della Juventus, in Under 21 c'è Palmisani. Il valore di Donnarumma è indiscutibile; la fascia al braccio non gli è stata regalata ma ricorda che è un punto di riferimento per lo spogliatoio, che mai come in questa era azzurra è pieno di giovani; d'altro canto il gioco coi piedi è prerogativa del calcio moderno e di quello di Mancini. 

Il vero nocciolo della questione è: si può fare a meno di Gigio? La classica domanda-non-domanda visto che nessuno nella Nazionale, ct e compagni in primis, crede sia un tema da porsi. Non dimentichiamo che nella sfida "d'andata" allo Stade de France, era stato il migliore in campo salvando su Doué, Dembélé, Olise, Rabiot e Camavinga. Il capitano non si tocca. A volte è lui a mascherare le debolezze dei compagni, come nell'1-1 a Parigi, a volte - come ieri - è la squadra a far dimenticare i suoi errori. Anche questo è essere un gruppo.

I giornali sportivi: venerdì 13 novembre 2026

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