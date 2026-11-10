NATIONS LEAGUE

Nations League, l'Italia inizia il viaggio verso i quarti di finale: ecco cosa serve agli azzurri

Contro Francia e Belgio per andare avanti nella competizione: non sarà facile ma il traguardo è alla portata

10 Nov 2026 - 11:01
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Due partite per decidere il futuro dell'Italia in questa edizione della Nations League. Obiettivo quarti di finale: si riparte giovedì a San Siro contro la super Francia di Zidane, si chiude domenica a Bruxelles contro il Belgio. Al momento gli azzurri sono secondi con 7 punti conquistati in quattro partite. Arrivare ai quarti di finale non sembra proprio un'impresa proibitiva, anche se gli avversari sono di altissimo livello. La squadra di Mbappé e compagni è stata contenuta allo Stade de France con un 1-1 finale che ha ridato speranze agli azzurri. In quell'occasione non c'era l'attaccante del Real Madrid, uno, tanto per capirci, che riesce a trovare il gol ogni volta che scende in campo. 

L'Italia tenterà di portarsi a casa i tre punti già a San Siro perché ha la possibilità, comunque complicata, di conquistare anche il primo posto del girone. Un traguardo importantissimo che darebbe agli azzurri, oltre ai punti ranking, la prima fascia nel sorteggio per definire gli accoppiamenti e la possibilità di giocare il ritorno dei quarti in casa. Difficile anche la trasferta in Belgio, se si considera il modo in cui i Diavoli Rossi hanno banchettato su un'Italia imbarazzante all'Olimpico. In ogni caso la nostra Nazionale ha la certezza che, a prescindere da San Siro, vincendo a Bruxelles si qualificherà comunque ai quarti di finale, tenendo dietro il Belgio. 

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LA CLASSIFICA DEL GIRONE
1 Francia 10 (differenza reti +5, 7 gol)
2 Italia 7 (differenza reti +3, 8 gol)
3 Belgio 6 (differenza reti +1, 6 gol)
4 Turchia 0 (differenza reti -9, 2 gol)

L'ITALIA SI QUALIFICA

- Se vince con la Francia e almeno pareggia a Bruxelles (11 o 13 punti, Belgio massimo 10)
- Se pareggia con la Francia e vince a Bruxelles (11 punti, Belgio massimo 9)
- Se perde con la Francia e vince a Bruxelles (10 punti, Belgio massimo 9)
- Se pareggia con la Francia e pareggia a Bruxelles (9 punti) e il Belgio non vince in Turchia
- Se perde con la Francia e pareggia a Bruxelles (8 punti). In questo caso passa solo se la Turchia batte il Belgio. Se il Belgio pareggia in Turchia e finisce 8-8, passa il Belgio per gli scontri diretti
- Se vince con la Francia e perde a Bruxelles (10 punti), passa se il Belgio perde in Turchia (Belgio a 9). Se il Belgio vince in Turchia, ma la Turchia batte la Francia, Italia e Francia sarebbero a 10 e l’Italia fosse davanti negli scontri diretti. Se il Belgio pareggia in Turchia: sarebbe a 10 e davanti per gli scontri diretti. Se anche la Francia perdesse con la Turchia, sarebbero invece in tre a 10 e nella mini-classifica a tre l’Italia sarebbe terza (Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4). Sarebbe fuori anche se il Belgio vincesse in Turchia e la Francia non perdesse.

L'ITALIA NON SI QUALIFICA

- Se perde con la Francia e perde a Bruxelles
- Se pareggia con la Francia e perde a Bruxelles (8 punti contro un Belgio ad almeno 9)

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