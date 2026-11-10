Nations League, l'Italia inizia il viaggio verso i quarti di finale: ecco cosa serve agli azzurri

- Se vince con la Francia e almeno pareggia a Bruxelles (11 o 13 punti, Belgio massimo 10)

- Se pareggia con la Francia e vince a Bruxelles (11 punti, Belgio massimo 9)

- Se perde con la Francia e vince a Bruxelles (10 punti, Belgio massimo 9)

- Se pareggia con la Francia e pareggia a Bruxelles (9 punti) e il Belgio non vince in Turchia

- Se perde con la Francia e pareggia a Bruxelles (8 punti). In questo caso passa solo se la Turchia batte il Belgio. Se il Belgio pareggia in Turchia e finisce 8-8, passa il Belgio per gli scontri diretti

- Se vince con la Francia e perde a Bruxelles (10 punti), passa se il Belgio perde in Turchia (Belgio a 9). Se il Belgio vince in Turchia, ma la Turchia batte la Francia, Italia e Francia sarebbero a 10 e l’Italia fosse davanti negli scontri diretti. Se il Belgio pareggia in Turchia: sarebbe a 10 e davanti per gli scontri diretti. Se anche la Francia perdesse con la Turchia, sarebbero invece in tre a 10 e nella mini-classifica a tre l’Italia sarebbe terza (Francia 7 punti, Belgio 6, Italia 4). Sarebbe fuori anche se il Belgio vincesse in Turchia e la Francia non perdesse.