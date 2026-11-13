Francia battuta anche dall'Italia Under 21: Camarda e Lipani fanno sognare Baldini

BALDINI: "GRUPPO FORTE, VINCERE COSI' E' ANCORA PIU' BELLO"

"Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore". Lo ha detto il tecnico dell'Under 21 azzurra, Silvio Baldini, dopo la vittoria per 2-1 sulla Francia a Laval. "Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così", ha aggiunto parlando ai microfoni della Rai. "L'importante è non pensare agli avversari, altrimenti ne diventi preda. Bisogna sapere cosa fanno per farti male, ma quello che conta è la voglia di vincere, di combattere, di fare duelli capendo che si può anche perdere ma bisogna provarci, senza inganni e con coraggio", ha proseguito Baldini, che alla fine ha riservato un abbraccio speciale a Camarda, autore del primo gol degli azzurri. "Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica né tecnica - ha spiegato - E' un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. E' nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza".