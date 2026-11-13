Francia battuta anche dall'Italia Under 21: Camarda e Lipani fanno sognare Baldini

Dopo la Nazionale maggiore, anche l'Under 21 supera la Francia. Gli azzurrini guidati da Silvio Baldini hanno battuto 2-1 i pari età francesi a Laval, al termine di una gara di grande personalità. Decisive le reti di Francesco Camarda e Luca Lipani, oltre alle parate del portiere Palmisani. L'Italia parte con grande intensità, imponendo un pressing alto che mette in difficoltà la manovra dei Bleus. Nel primo tempo gli azzurrini sfiorano più volte il vantaggio, con Camarda e Amatucci, mentre una rete dello stesso attaccante del Milan viene annullata per fuorigioco.
Il risultato si sblocca al 9' della ripresa: Dagasso serve in profondità Camarda, che non sbaglia e porta avanti gli azzurri. La Francia reagisce e trova il pareggio al 12' con Versini, bravo a superare Bartesaghi e a battere Palmisani con un pallonetto. La squadra di Baldini non si disunisce e torna in vantaggio grazie a Lipani, centrocampista del Sassuolo, che finalizza con un destro preciso all'angolo un recupero alto degli azzurrini.
Nel finale la Francia prova a raggiungere il pareggio, anche con una punizione di Ethan Mbappé, fratello della stella Kylian, ma Palmisani si supera e blinda il successo italiano. Una vittoria importante per l'Under 21, che conferma il buon momento delle nazionali azzurre e dà continuità al percorso di crescita della squadra di Baldini.
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BALDINI: "GRUPPO FORTE, VINCERE COSI' E' ANCORA PIU' BELLO"
"Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore". Lo ha detto il tecnico dell'Under 21 azzurra, Silvio Baldini, dopo la vittoria per 2-1 sulla Francia a Laval. "Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così", ha aggiunto parlando ai microfoni della Rai. "L'importante è non pensare agli avversari, altrimenti ne diventi preda. Bisogna sapere cosa fanno per farti male, ma quello che conta è la voglia di vincere, di combattere, di fare duelli capendo che si può anche perdere ma bisogna provarci, senza inganni e con coraggio", ha proseguito Baldini, che alla fine ha riservato un abbraccio speciale a Camarda, autore del primo gol degli azzurri. "Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica né tecnica - ha spiegato - E' un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. E' nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza".