Media, AfD punta sull'ex calciatore Berthold per la presidenza tedesca

Secondo quanto riportato dalla Dpa, l'AfD dovrebbe candidare l'ex calciatore della nazionale tedesca e campione del mondo Thomas Berthold alla carica di presidente federale. Tuttavia, la discussione ufficiale e la decisione in merito avranno luogo solo sabato, in occasione di una conferenza del comitato esecutivo federale con i presidenti regionali. In precedenza si era parlato di una figura proveniente dal "cuore della società". La nomina di un proprio candidato da parte dell'AfD ha un significato piuttosto simbolico. Infatti, nell'Assemblea federale che si riunirà il 30 gennaio la politica della Csu Ilse Aigner, candidata dall'Unione (Cdu/Csu) e dall'Spd, dovrebbe ottenere la maggioranza per la carica più alta dello Stato e succedere così a Frank-Walter Steinmeier. Dopo la carriera agonistica, Berthold ha lavorato, tra l'altro, come dirigente del Fortuna Duesseldorf e come esperto per diverse emittenti televisive e riviste. Di ruolo difensore, ha oggi 62 anni e nel 1990 è diventato campione del mondo con la Nazionale tedesca in Italia.