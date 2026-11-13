La bella (e giovane) Italia del Mancio: una vittoria storica e di personalità

Tre gol, tre punti, una bella vittoria. Contro una Francia comunque fortissima dalla cintola in su nonostante le assenze di Mbappé e Dembélé. In una partita che era nata malissimo: poco azzurro nei primi venti minuti e quell'erroraccio di Donnarumma che regala il gol a Olise. A quel punto l'Italia poteva rischiare l'imbarcata. Invece con personalità e tenacia si è rimessa in carreggiata. Grazie soprattutto ai guizzi di Cambiaghi e all'istinto da bomber vero di Pio Esposito. Forza e tecnica per l'esterno del Bologna che ha superato in scioltezza Gusto e messo in mezzo quel pallone che il numero 9 ha trasformato in oro anticipando Upamecano.