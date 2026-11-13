L'ANALISI

La bella (e giovane) Italia del Mancio: una vittoria storica e di personalità

Qualificazione Nations alla portata: domenica a Bruxelles basta un punto per il secondo posto. In casa non battevamo la Francia da più di 60 anni

di Matteo Dotto
13 Nov 2026 - 08:06
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Tre gol, tre punti, una bella vittoria. Contro una Francia comunque fortissima dalla cintola in su nonostante le assenze di Mbappé e Dembélé. In una partita che era nata malissimo: poco azzurro nei primi venti minuti e quell'erroraccio di Donnarumma che regala il gol a Olise. A quel punto l'Italia poteva rischiare l'imbarcata. Invece con personalità e tenacia si è rimessa in carreggiata. Grazie soprattutto ai guizzi di Cambiaghi e all'istinto da bomber vero di Pio Esposito. Forza e tecnica per l'esterno del Bologna che ha superato in scioltezza Gusto e messo in mezzo quel pallone che il numero 9 ha trasformato in oro anticipando Upamecano. 

Neppure i due pali francesi (al 34' con Barcola e al 52' con Cherki) hanno spaventato gli azzurri. Che hanno preso il comando delle operazioni ancora grazie allo scatenato Cambiaghi che obbliga Gusto a falciarlo in area. Poi lì, sul dischetto, il pasticcio "famigliare" che tanto fa arrabbiare Mancini: Pio cede l'esecuzione al fratello Sebastiano che non inquadra la porta. Poco dopo i due cambi che avrebbero indirizzato la partita: Vergara per Sebastiano Esposito (sostituzione comunque già annunciata e non punitiva) e Dimarco per Cambiaghi. E a stretto giro arrivano il gol del 2-1 con il cross al bacio di Dimarco per Frattesi e il rigore procurato da Vergara, abbattuto da Upamecano, e trasformato questa volta sì da Pio Esposito.

Al netto degli errori da matita blu di Donnarumma e Sebastiano Esposito, sono tante le indicazioni positive per Mancini. Ottima la tenuta della linea difensiva: centrali Scalvini e Bastoni sempre attenti, esterni Kayode e Calafiori sempre propositivi. Tonali in cabina di regia ha fatto un gran lavoro difensivo. Frattesi va in doppia cifra come gol in azzurro e Barella sembra tornato il trottolino tante volte ammirato nell'Inter. Quell'Inter che è stata il trampolino di lancio per Pio Esposito: 9 gol in 14 presenze azzurre, continuando così (ricordiamo che trattasi di un classe 2005...) il record di Gigi Riva (35 reti) potrebbe finalmente essere superato. 

Di sicuro è stato sconfitto il tabù Francia. Ok il Mondiale vinto a Berlino, ma in casa l'Italia non batteva i "galletti" dal lontano 1962 (2-1 a Firenze, doppietta di Altafini). 

Domenica a Bruxelles la Nazionale di Mancini si gioca il primo posto (con una vittoria) o la seconda piazza (con un pareggio). Insomma, la Nations può regalare soddisfazioni alla Giovane Italia. Scesa in campo a San Siro con ben sette giocatori su undici nati dopo il 2000: uniche eccezioni il "vecchio" Barella (1997) e i tre gemelli del '99 (Donnarumma, Bastoni e Frattesi).   

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