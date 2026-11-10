VERSO ITALIA-FRANCIA

Italia-Francia, senza Zaniolo Mancini punta sui fratelli Esposito. Chance per Barella e Doumbia

Il ct pronto a lanciare Cambiaghi nel tridente d'attacco. Ci sono Kayode e Tonali

di Simone Malagutti
10 Nov 2026 - 23:50
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Nicolò Zaniolo tra infortuni, scelte tecniche e “caratteriali”, non indossa la maglia azzurra dal 24 marzo 2024 (amichevole contro l'Ecuador a New York) e non la indosserà nemmeno questa volta: ha chiesto a Mancini un permesso per motivi familiari e ha lasciato il ritiro di Coverciano. Il CT puntava molto su di lui e voleva verificarne le condizioni fisiche con l’idea di proporlo dall’inizio contro la Francia, ma aveva anche inviato un messaggio al giocatore nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro: “il tempo passa e non sei più giovane, arriva il momento in cui devi diventare decisivo”. 

Peccato. Per Zaniolo è passato un altro treno azzurro e lui non è riuscito a salirci. A questo punto potrebbe essere significativa la mossa fatta da Mancini con Sebastiano Esposito: lunedì era nella batteria degli attaccanti di sinistra, ma dopo il forfait di Zaniolo (che era candidato a essere titolare sulla destra) l’attaccante del Sassuolo è stato spostato sulla fascia opposta (con Vergara e Liberali come alterative).

Il Ct non ha ancora fatto prove inequivocabili di formazione, ma tra le varie soluzioni per l’attacco la più credibile è parsa il tridente composto da Sebastiano Esposito (o Vergara) a destra, Pio Esposito al centro e Cambiaghi a sinistra. Cisse finora si è mosso solo ed esclusivamente nel reparto centravanti come alternativa a Pio e Scamacca. Restano da definire le mezzali (Barella e Doumbia dovrebbero comunque essere in vantaggio) e l’ala destra (Sebastiano Esposito favorito su Vergara). L’allenamento della vigilia e le eventuali esercitazioni sui calci piazzati dovrebbero sciogliere gli ultimi dubbi. 

Per orientarsi nelle possibili scelte, proponiamo una guida alla suddivisione dei ruoli nel 433 decisa da Mancini nell’ultimo allenamento (in grassetto igiocatori chiaramente favoriti per partire titolari contro la Francia): 

TERZINI DESTRI: Kayode, Palestra

CENTRALE DI DESTRA: Scalvini, Gatti, Palma

CENTRALE DI SINISTRA: Bastoni, Ghilardi

TERZINO DESTRO: Calafiori, Dimarco, Ahanor

MEZZALA DESTRA: Barella, Frattesi, Pisilli

REGISTA: Tonali, Ricci, Cassano

MEZZALA SINISTRA: Doumbia, Fagioli, Romano, Lontani

ALA DESTRA: S. Esposito, Vergara, Liberali

CENTRAVANTI: P. Esposito, Scamacca, Cissè

ALA SINISTRA: Cambiaghi, Koleosho

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