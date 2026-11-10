Italia-Francia, senza Zaniolo Mancini punta sui fratelli Esposito. Chance per Barella e Doumbia

Nicolò Zaniolo tra infortuni, scelte tecniche e “caratteriali”, non indossa la maglia azzurra dal 24 marzo 2024 (amichevole contro l'Ecuador a New York) e non la indosserà nemmeno questa volta: ha chiesto a Mancini un permesso per motivi familiari e ha lasciato il ritiro di Coverciano. Il CT puntava molto su di lui e voleva verificarne le condizioni fisiche con l’idea di proporlo dall’inizio contro la Francia, ma aveva anche inviato un messaggio al giocatore nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro: “il tempo passa e non sei più giovane, arriva il momento in cui devi diventare decisivo”.