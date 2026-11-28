"Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Quando ho capito di aver fatto una grossa cazzata? Subito, ma non potevo più tornare indietro. L'Arabia si è rivelata un'avventura complicatissima. Se ci fosse stato Luca Vialli, avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose". Il ct azzurro Roberto Mancini torna sul clamoroso addio alla Nazionale nel 2023 per andare in Arabia Saudita. "Se ci fosse stato Luca Vialli, avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose". Il Mancini-bis è iniziato con la delusione per i mancati quarti di Nations League: "L'ultima sconfitta in Belgio? Ci siamo rimasti male. All'inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due partite col Belgio che le due con la Francia".