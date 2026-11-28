"Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente. Quando ho capito di aver fatto una grossa cazzata? Subito, ma non potevo più tornare indietro. L'Arabia si è rivelata un'avventura complicatissima. Se ci fosse stato Luca Vialli, avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose". Il ct azzurro Roberto Mancini torna sul clamoroso addio alla Nazionale nel 2023 per andare in Arabia Saudita. "Se ci fosse stato Luca Vialli, avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose". Il Mancini-bis è iniziato con la delusione per i mancati quarti di Nations League: "L'ultima sconfitta in Belgio? Ci siamo rimasti male. All'inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due partite col Belgio che le due con la Francia".
Un altro Mondiale perso, tanti proclami sul calcio da rifondare e poi... "I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola - ha detto in un'intervista al Corriere dello Sport - È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno 20 anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita.
"Il giocatore che mi ha deluso? Non vado troppo indietro, io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l'ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano. Io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare".
"Chi lo vince lo Scudetto? Penso la Roma. Saranno contenti i laziali? Credo che l'Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all'inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dire questo: non puntate sul suo crollo".