Si può essere capaci di accendere la luce anche da ragazzi, soprattutto quando si indossa la maglia numero 10 completata dalla fascia al braccio. Thomas Corigliano arriva da Bra, in provincia di Cuneo, dove è nato il 20 gennaio del 2009. Un vero Under 17 a tutti gli effetti. Fa il trequartista nella Primavera della Juventus, mancino naturale. Per sbloccare la partita contro la Costa d'Avorio dopo meno di mezz'ora è servita una sua illuminazione, una giocata sul centro-destra dell'area che ha spaccato la difesa. Il resto l'hanno fatto un tiro di Olivieri respinto dal portiere e un puntuale tap-in di Gasparello che ha segnato il gol dell'1-0. Corigliano è alla Juventus da quando aveva sette anni, è stato paragonato a Yildiz ed è seguito molto attentamente da Luciano Spalletti, che avrebbe una mezza idea di farlo debuttare prima o poi in prima squadra. Nella prima partita contro la Giamaica era entrato nell'ultimo spicchio di partita, giusto in tempo per essere nel tabellino dei marcatori del 6-0 finale. A metà del secondo tempo, Corigliano ha costretto il portiere avversario a una parata non semplice, spezzando un periodo di sofferenza degli azzurri, L'autore dell'1-0, Francesco Gasparello, è nato 18 giorni prima di Corigliano ed è un centrocampista dell'Atalanta. Spiccato senso dell'ordine e delle geometrie, figlio d'arte (papà Guerrino ha giocato molto in Serie C e un po' in B), viene da Monselice, in provincia di Padova, è entrato nel settore giovanile dell'Atalanta partendo dall'Under 15. L'idolo della sua vita è Johan Cruyff, tra i giocatori più "alla portata" si ispira a Ederson, capitano dell'Atalanta.