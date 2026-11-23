Mondiali Under 17, Italia-Costa d'Avorio 2-1: gol-gioiello di Gasparello e Olivieri
Bene anche la tenuta difensiva, con il tempismo di Diallo e le parate dell'interista Gallieradi Enzo Palladini
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Ancora una vittoria per l'Under 17 azzurra, stavolta non semplice come l'esordio con la Giamaica e proprio per questo molto indicativa. Con il successo sulla Costa d'Avorio, la squadra guidata in panchina da Daniele Franceschini ha conquistato la certezza della qualificazione per i sedicesimi di finale. Nell'ultima gara del girone basterà un punto contro l'Uzbekistan per chiudere al primo posto e sperare quindi in qualche accoppiamento favorevole. Una vittoria meritata soprattutto grazie a un primo tempo di netto predominio, valorizzato dal gol di Gasparello (più un gol annullato a Perillo). Più sofferta la ripresa, con il raddoppio di Olivieri che ha messo al sicuro il risultato e il rigore che in pieno recupero ha determinato il 2-1. Con il successo sugli ivoriani, la differenza reti dei nostri dice +7: 8 gol fatti e 1 subito.
Si può essere capaci di accendere la luce anche da ragazzi, soprattutto quando si indossa la maglia numero 10 completata dalla fascia al braccio. Thomas Corigliano arriva da Bra, in provincia di Cuneo, dove è nato il 20 gennaio del 2009. Un vero Under 17 a tutti gli effetti. Fa il trequartista nella Primavera della Juventus, mancino naturale. Per sbloccare la partita contro la Costa d'Avorio dopo meno di mezz'ora è servita una sua illuminazione, una giocata sul centro-destra dell'area che ha spaccato la difesa. Il resto l'hanno fatto un tiro di Olivieri respinto dal portiere e un puntuale tap-in di Gasparello che ha segnato il gol dell'1-0. Corigliano è alla Juventus da quando aveva sette anni, è stato paragonato a Yildiz ed è seguito molto attentamente da Luciano Spalletti, che avrebbe una mezza idea di farlo debuttare prima o poi in prima squadra. Nella prima partita contro la Giamaica era entrato nell'ultimo spicchio di partita, giusto in tempo per essere nel tabellino dei marcatori del 6-0 finale. A metà del secondo tempo, Corigliano ha costretto il portiere avversario a una parata non semplice, spezzando un periodo di sofferenza degli azzurri, L'autore dell'1-0, Francesco Gasparello, è nato 18 giorni prima di Corigliano ed è un centrocampista dell'Atalanta. Spiccato senso dell'ordine e delle geometrie, figlio d'arte (papà Guerrino ha giocato molto in Serie C e un po' in B), viene da Monselice, in provincia di Padova, è entrato nel settore giovanile dell'Atalanta partendo dall'Under 15. L'idolo della sua vita è Johan Cruyff, tra i giocatori più "alla portata" si ispira a Ederson, capitano dell'Atalanta.
A proposito di finezze stilistiche, tale è stata la punizione con cui Francesco Olivieri ha segnato il gol del 2-0. Soddisfazione doppia, perché Olivieri è inserito in questa squadra pur essendo sotto età. Nato il 22 aprile del 2010 a Pisa, è un centrocampista già ben strutturato e dotato di un eccellente senso tattico, In mezzo al campo sa come muoversi, recupera palloni senza paura dei contrasti (gli ivoriani fisicamente erano abbastanza imponenti), il piatto destro con cui ha infilato il portiere avversario dimostra che siamo in presenza di doti tecniche elevatissime. Gioca nell'Atalanta dall'inizio di questa stagione, viene dall'Empoli come il centravanti Diego Perillo, che anche contro la Costa d'Avorio ha disputato una buona gara, lottando in stile Pio Esposito e vedendosi annullare un gol nel primo tempo (bellissima girata da centro area) a causa di un fuorigioco precedente dello stesso Olivieri che gli aveva fornito l'assist.
A differenza dell'esordio contro la Giamaica, la sfida con la Costa d'Avorio ha richiesto anche parecchio lavoro da parte dei difensori. In particolare sono piaciute le chiusure puntuali di Djibril Diallo, il centrale del Parma nato il 9 marzo del 2009, fisico imponente e tempismo da giocatore vero. Viene da Labè, in Guinea, è arrivato in Italia con la famiglia quando aveva appena quattro anni, è stato scoperto dal Parma nel 2018 quando giocava nel Monticelli Terme (una frazione del comune di Montechiarugiolo in provincia di Parma), dalla scorsa stagione è nella Primavera. Molto corretto, nel suo campionato nn è mai stato ammonito, ha totalizzato 7 presenze e 1 gol nella vittoria per 5-2 contro il Bologna, In ottobre è stato convocato una volta con la prima squadra. E c'è stata l'occasione per vedere all'opera anche Carlo Galliera, portiere dell'Inter, nato il 4 novembre 2009 a Stresa, sul Lago Maggiore, in nerazzurro da quando aveva cinque anni. Qualche uscita coraggiosa, qualche parata di buona reattività. Una risorsa che potrà essere molto utile in occasione delle prossime partite.