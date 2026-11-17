Qualificazioni Euro 2028: come funziona il sorteggio? Italia testa di serie, ma…
Per le qualificazioni si userà il nuovo format consolidato, tra i rischi per gli Azzurri ci sono diversi fantasmi delle recenti eliminazionidi Redazione Sportmediaset
Archiviata l’amara sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Bruxelles, che ha sancito il terzo posto nel girone dietro agli stessi belgi e alla Francia, il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini volta subito pagina. L’eliminazione dalla Nations League fa sfumare i quarti di finale, ma evita almeno lo spauracchio dei playout salvezza e, soprattutto, non intacca un vantaggio fondamentale: gli Azzurri saranno comunque teste di serie nel percorso verso Euro 2028, torneo che si disputerà tra Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda.
L’appuntamento chiave è fissato per domenica 6 dicembre alle ore 18 (italiane) all’International Convention Centre di Belfast — in quell’Irlanda del Nord che ha rinunciato a ospitare il torneo accontentandosi del sorteggio. Le urne definiranno i 12 gironi di qualificazione (6 da quattro squadre e 6 da cinque) che si giocheranno tra marzo e novembre 2027.
I pro e i contro del terzo posto in Nations League
Il regolamento UEFA stabilisce che le 12 teste di serie della prima fascia vengano determinate dalla classifica provvisoria della Nations League e non dal ranking FIFA: vi accedono le prime tre di ciascuno dei quattro gironi della Lega A. Questo permette all’Italia di evitare subito le big del continente — tra cui Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Portogallo, Olanda, Croazia, Danimarca, Norvegia e Grecia.
Tuttavia, la mancata qualificazione alla fase finale della Nations League porta con sé due svantaggi concreti:
Un calendario più fitto - Solo le quattro nazionali che raggiungeranno le Finals di giugno 2027 avranno la garanzia di essere inserite nei gironi da quattro squadre (sei partite totali). L’Italia potrà invece finire indifferentemente in un gruppo da quattro o da cinque, con il rischio di dover disputare otto incontri anziché sei.
Nessun paracadute sicuro - Il terzo posto non garantisce un posto negli eventuali spareggi tramite Nations League, riservati prioritariamente alle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C. Gli Azzurri potrebbero rientrare solo tramite un meccanismo residuale, legato ai risultati altrui.
I possibili incroci: vecchi fantasmi nelle urne
Essere in prima fascia non mette al riparo da insidie, specialmente guardando alla seconda fascia, popolata da avversarie che evocano ricordi dolorosi. La minaccia principale è la Svizzera, capace di costringere l’Italia ai fatali playoff verso Qatar 2022 e di eliminarla agli ottavi di Euro 2024. Ma l’urna nasconde anche la Svezia (incubo dello spareggio mondiale 2018) e la Bosnia, oltre a nazionali ostiche come Turchia, Austria, Cechia e Galles.
Scendendo di livello, la terza fascia offre pericoli come Slovacchia, Scozia e la Nord Macedonia, altro tabù recente della storia azzurra, accanto a rivali più abbordabili come Romania, Georgia e Israele. Dalle ultime due fasce (la quinta composta da sole sei squadre) non emergono particolari insidie.
La novità dei paesi ospitanti e l’incognita playoff
A rendere ancora più particolare il cammino verso Euro 2028 è la formula adottata per le quattro nazioni organizzatrici (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda). Essendo troppe per ottenere tutte il pass automatico, parteciperanno regolarmente alle qualificazioni in gironi separati, ma l’UEFA ha riservato loro due posti garantiti qualora non riuscissero a staccare il biglietto sul campo.
Dei 24 posti totali per la fase finale infatti, 20 verranno assegnati direttamente alle 12 vincitrici dei gironi e alle 8 migliori seconde, mentre gli ultimi 4 pass dipenderanno proprio dal destino delle ospitanti...
- se almeno due organizzatori si qualificano direttamente, si giocheranno regolarmente i 4 playoff (tra le 4 peggiori seconde e le ripescate della Nations League).
- se solo una ospitante centra la qualificazione diretta, una seconda verrà ripescata d’ufficio, riducendo gli spareggi a 3 posti.
- se nessuna delle ospitanti si qualifica (ipotesi remota vista la presenza dell’Inghilterra), i posti riservati scatteranno per due nazionali, lasciando appena 2 pass in palio agli spareggi di marzo 2028.
Agli spareggi potranno quindi partecipare otto o dodici nazionali, con percorsi composti da semifinali e finali in gara unica oppure, nello scenario con quattro posti da assegnare, con confronti di andata e ritorno.
Un regolamento a dir poco complicato che dà agli Azzurri di Mancini un motivo in più per non sbagliare la fase a gironi: essendoci la possibilità che gli slot agli spareggi si riducano, l’Italia ha un solo imperativo per evitare di rivivere gli incubi del passato: chiudere i giochi entro novembre 2027 e prendersi la qualificazione diretta.
Euro 2028
Il torneo si disputerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028. La prima partita si giocherà al National Stadium of Wales di Cardiff, mentre la finale (e le due semifinali) sarà allo stadio di Wembley a Londra. Il format previsto rimane identico a quello utilizzato da UEFA EURO 2016 in poi: 24 squadre accederanno alla fase a gironi, con le prime due classificate e le quattro migliori terze che andranno agli ottavi di finale. Quindi, il torneo proseguirà a eliminazione diretta.