Archiviata l’amara sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Bruxelles, che ha sancito il terzo posto nel girone dietro agli stessi belgi e alla Francia, il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini volta subito pagina. L’eliminazione dalla Nations League fa sfumare i quarti di finale, ma evita almeno lo spauracchio dei playout salvezza e, soprattutto, non intacca un vantaggio fondamentale: gli Azzurri saranno comunque teste di serie nel percorso verso Euro 2028, torneo che si disputerà tra Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d’Irlanda.