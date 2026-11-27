Esordio vincente per la Nazionale Under 19 Femminile nelle qualificazioni all'Europeo. A Pafos (Cipro), le Azzurrine hanno battuto 3-1 il Galles, ipotecando la permanenza in Lega A per il Round 2, riservata alle prime tre di ciascun girone. Una vittoria, quella dell'Italia, maturata tutta nel primo tempo: vantaggio al 23' di Francesca Randazzo (Sassuolo) brava a raccogliere una corta respinta della difesa avversaria, pareggio gallese con Day al 29' e poi altre due reti in rapida successione della squadra di Nicola Matteucci firmate da Ashley Hu (Milan) su assist di Piermarini e Giulia Galli (Barcellona) su imbucata di Guerzoni. Nella ripresa, l'Italia ha avuto le occasioni per segnare ancora ma ha colpito due traverse. "Abbiamo trovato di fronte un avversario fisico, ma le ragazze hanno disputato una partita di grande intensità e con il giusto atteggiamento - l'analisi di Matteucci - Considerando che molte di loro erano alla prima partita insieme posso essere davvero soddisfatto. Le ragazze hanno fatto squadra in poco tempo: è stato un ottimo esordio sia dal punto di vista del comportamento in campo che a livello tecnico. Potevamo fare qualche gol in più, ma ci prendiamo la vittoria".