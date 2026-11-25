"È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la nazionale" italiana "ma sentivo di dovermi fermare". Lo ha detto Pep Guardiola, intervistato da Romario a Romario Tv. "Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato - spiega Guardiola - Ma all'epoca, con Paolo Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni". Guardiola ha quindi ammesso di aver avuto contatti con i vertici del calcio italiano per un possibile ruolo da Ct. "È la prima volta che ne parlo - racconta - ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l'Italia".

Nel corso dell'intervista, Guardiola ha parlato anche di Carlo Ancelotti, ct del Brasile recentemente criticato proprio da Romario. "In nazionale il tempo è limitato. Lui si adatta a questi tempi più ristretti - ha affermato l'ex tecnico del City - Ma non potrei mai dubitare delle capacità di Carlo. È impossibile, perché lo conosco. È un leader nella gestione del gruppo. Dicono che sia il numero uno. L'ho affrontato, è molto intuitivo, intelligente nelle sue decisioni tattiche. Poi sa anche lui che se non vinci non duri".

Nel corso dell'Intervista Pep ha parlato anche dell'addio alla nazionale di Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo ha offerto un assist a CR7: "Il Portogallo deve dargli l'addio che merita. Entrambe le parti devono impegnarsi affinché ci sia un finale degno della sua carriera. Cristiano non può lasciare la nazionale portoghese in questo modo, non possono permettere che Cristiano se ne vada in questo modo".