DOPO IL FLOP

Italia, appuntamento il 6 dicembre per le avversarie nelle qualificazioni di Euro 2028

Appuntamento per le qualificazioni a Euro 2028: azzurri teste di serie

16 Nov 2026 - 09:31
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"È una serata che ci servirà", ha detto dopo la sconfitta con il Belgio Roberto Mancini. Sempre con lui anche nel 2018/19 l'Italia non passò il girone di Nations League. Il ct guarda avanti: non tutto è da buttare. "Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento, da queste partite bisogna trarre degli spunti importanti". L'Italia è salva e non retrocede.

E ora? Primo appuntamento il 6 dicembre, quando a Belfast verranno sorteggiati i gironi di qualificazione a Euro 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda (da marzo a novembre 2027): 12 gruppi che possono essere di quattro o cinque squadre. L’Italia è già certa di far parte della prima fascia in base alla classifica generale della Nations League insieme a Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo e Spagna.  Si qualificano alla fase finale le prime dodici e le otto migliori seconde. Le altre quattro seconde si contenderanno i posti rimasti negli spareggi di marzo 2028 insieme alle ripescate dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo a marzo per un'amichevole o un'eventuale una gara di qualificazione.

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