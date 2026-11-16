Italia, appuntamento il 6 dicembre per le avversarie nelle qualificazioni di Euro 2028

"È una serata che ci servirà", ha detto dopo la sconfitta con il Belgio Roberto Mancini. Sempre con lui anche nel 2018/19 l'Italia non passò il girone di Nations League. Il ct guarda avanti: non tutto è da buttare. "Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento, da queste partite bisogna trarre degli spunti importanti". L'Italia è salva e non retrocede.



E ora? Primo appuntamento il 6 dicembre, quando a Belfast verranno sorteggiati i gironi di qualificazione a Euro 2028 in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda (da marzo a novembre 2027): 12 gruppi che possono essere di quattro o cinque squadre. L’Italia è già certa di far parte della prima fascia in base alla classifica generale della Nations League insieme a Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Portogallo e Spagna. Si qualificano alla fase finale le prime dodici e le otto migliori seconde. Le altre quattro seconde si contenderanno i posti rimasti negli spareggi di marzo 2028 insieme alle ripescate dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo a marzo per un'amichevole o un'eventuale una gara di qualificazione.