Dal sogno Guardiola a un finale già scritto: i 17 giorni azzurri di Maldini e Leonardo

Malagò aveva chiesto a Maldini e Leonardo di trovare il ct a cui mettere in mano il rinascimento azzurro. Un nome che poi avrebbe dovuto trovare anche la sua approvazione. Il dt e il suo advisor erano partiti sognando (e facendoci sognare) Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, poi i "no grazie" ricevuti li hanno costretti a ripiegare su Andrea Pirlo: dal meglio sulla piazza (e probabilmente nella storia) a una vera e propria scommessa.

Inevitabilmente, dopo le illusioni Pep e Carletto, una scelta che, per curriculum e momento della carriera, ha destato più di qualche perplessità. Ma Maldini e Leonardo ne erano pienamente convinti. La candidatura di Pirlo però è velocemente naufragata al cospetto dei dubbi e, soprattutto, del caso Fonbet, la principale agenzie di scommesse russa di cui è uno dei volti principali.