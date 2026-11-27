La sfortuna continua ad accanirsi su Jamal Musiala. Il fantasista tedesco, che soffre di un disturbo neurologico funzionale che gli provoca episodi di assenza e che recentemente è stato vittima di una seconda crisi epilettica nel giro di tre mesi, ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore, fa sapere il Bayern in una nota, "sarà indisponibile fino a nuovo avviso". Al momento dunque non è possibile stabilire i tempi di recupero, che saranno comunque lunghi. Musiala ha preso parte alla trasferta di Champions League a Lille ed è entrato in campo al 76' al posto di Bischof.