Nations League, Belgio-Italia 4-1: azzurri eliminati

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Troppo Belgio per l’Italia, che alla sesta giornata di Nations League crolla 4-1 e non stacca il pass per i quarti di finale: complice la vittoria della Francia con la Turchia, gli azzurri chiudono al terzo posto nel Gruppo 1. L’Italia parte subito forte sfiorando il vantaggio con Fagioli e Pisilli al 7’, e pochi minuti dopo passa grazie al decimo gol di Pio Esposito in azzurro, bravo ad avventarsi in scivolata sul cross basso di Kayode dalla destra. Il vantaggio della Nazionale, però, dura solo 4 minuti: su un cross di Castagne da dentro l’area De Ketelaere colpisce male, ma la deviazione di Bastoni favorisce De Cuyper, che da due passi mette dentro l’1-1. Passano appena 7 giri d’orologio e il Belgio trova il raddoppio grazie a Ngoy, che segna il primo gol in Nazionale ribadendo per primo in rete la respinta di Donnarumma sul colpo di testa di Mechele. Il momento di difficoltà degli azzurri continua e al 26’ arriva anche il tris di Doku, che dribbla ben quattro uomini al limite e piazza il pallone all’angolino sul secondo palo. L’Italia rischia anche di subire il 4-1, ma Donnarumma è bravo a respingere un tiro potente di De Bruyne da distanza ravvicinata dopo un brutto errore di Bastoni in impostazione.
Nella ripresa l’Italia rischia ancora di subire il poker a più riprese, con i Diavoli Rossi che vanno vicini al quarto gol prima con De Bruyne e poi con De Ketelaere: l’attaccante dell’Atalanta colpisce infatti la traversa di testa al 54’, graziando gli azzurri. Il copione non cambia, con l’Italia che fatica a rendersi pericolosa e rischia molto sulle ripartenze dei padroni di casa, che ci provano anche con Moreira al 71’ ma senza fortuna. Il poker, però, arriva dieci minuti dopo: proprio Moreira chiude un contropiede sul quale la difesa azzurra era molto sbilanciata. Nel finale la Nazionale ha anche l’occasione di trovare il 4-2, ma Lammens para il rigore a Pio Esposito: finisce così, l’Italia non giocherà i quarti di finale di Nations League.
IL TABELLINO
Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy (87' Theate), Mechele, De Cuyper, De Bruyne (87' Trossard), Lavia (76’ Raskin), Tielemans; Moreira (87' Lukaku), Doku (90' Godts), De Ketelaere
A disp.: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken. CT: Van Bommel
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini (62’ Palestra), Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali (62’ Cisse), Fagioli (46’ Doumbia); Pisilli (46’ Dimarco), Koleosho (76’ Vergara), Pio Esposito
A disp.: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Romano, Liberali, Scamacca, Ghilardi. CT: Mancini
Arbitro: Eskas
Marcatori: 11’ Pio Esposito (I), 15’ De Cuyper (B), 22’ Ngoy (B), 26’ Doku (B), 81’ Moreira (B)
Ammoniti: Tonali (I), Scalvini (I), Donnarumma (I).
Note: Donnarumma (I) era diffidato, salterà la prossima partita; rigore sbagliato da Pio Esposito (I) al 91'
LE STATISTICHE OPTA DI BELGIO-ITALIA
A 21 anni, 4 mesi e 18 giorni Francesco Pio Esposito è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare 10 gol con l'Italia dopo Giuseppe Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni) - superato Mario Balotelli (22 anni, 10 mesi e 7 giorni).
Prima di Francesco Pio Esposito (10 gol nelle sue prime 15 presenze con la Nazionale italiana) l'ultimo giocatore a segnare almeno 10 reti nelle sue prime 15 partite in azzurro era stato Roberto Bettega: 14 reti alla sua presenza numero 15 nel 1978.
Roberto Mancini ha incassato due sconfitte nelle sue prime sei gare alla guida della Nazionale in questa nuova avventura (3V, 1N), proprio come nella precedente esperienza sulla panchina azzurra, quando il bilancio nelle prime sei partite (amichevoli incluse) era stato di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.
Dopo aver collezionato cinque risultati utili consecutivi (4V, 1N), l'Italia ha perso le ultime due sfide contro il Belgio, una serie negativa mai registrata prima nella storia della Nazionale contro i Diavoli Rossi. Inoltre, prima di oggi, gli Azzurri non avevano mai subito più di tre reti in una singola partita contro questo avversario.
L'Italia non perdeva una partita dopo essere passata inizialmente in vantaggio dal 16 novembre 2025, quando, dopo la rete di Francesco Pio Esposito, la Norvegia si impose per 1-4 al Giuseppe Meazza nelle qualificazioni ai Mondiali. Quella era stata anche l'ultima occasione in cui gli Azzurri avevano incassato più di tre gol in una singola gara ufficiale.
Solo in un’altra occasione l’Italia aveva subito più di tre reti sotto la gestione di Roberto Mancini: 5-2 contro la Germania, il 14 giugno 2022, anche in quel caso in una trasferta di UEFA Nations League.
L’Italia non subiva almeno tre reti nel corso dei primi 45 minuti di un match ufficiale dal 6 giugno 2025 quando gli Azzurri di Luciano Spalletti ne incassarono esattamente tre in Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.
L’Italia aveva già incassato tre reti nel corso di un singolo primo tempo in UEFA Nations League, contro la Germania al Signal Iduna Park, il 23 marzo 2025 sotto la gestione di Luciano Spalletti.