Nations League, Belgio-Italia 4-1: azzurri eliminati

Troppo Belgio per l’Italia, che alla sesta giornata di Nations League crolla 4-1 e non stacca il pass per i quarti di finale: complice la vittoria della Francia con la Turchia, gli azzurri chiudono al terzo posto nel Gruppo 1. L’Italia parte subito forte sfiorando il vantaggio con Fagioli e Pisilli al 7’, e pochi minuti dopo passa grazie al decimo gol di Pio Esposito in azzurro, bravo ad avventarsi in scivolata sul cross basso di Kayode dalla destra. Il vantaggio della Nazionale, però, dura solo 4 minuti: su un cross di Castagne da dentro l’area De Ketelaere colpisce male, ma la deviazione di Bastoni favorisce De Cuyper, che da due passi mette dentro l’1-1. Passano appena 7 giri d’orologio e il Belgio trova il raddoppio grazie a Ngoy, che segna il primo gol in Nazionale ribadendo per primo in rete la respinta di Donnarumma sul colpo di testa di Mechele. Il momento di difficoltà degli azzurri continua e al 26’ arriva anche il tris di Doku, che dribbla ben quattro uomini al limite e piazza il pallone all’angolino sul secondo palo. L’Italia rischia anche di subire il 4-1, ma Donnarumma è bravo a respingere un tiro potente di De Bruyne da distanza ravvicinata dopo un brutto errore di Bastoni in impostazione.



Nella ripresa l’Italia rischia ancora di subire il poker a più riprese, con i Diavoli Rossi che vanno vicini al quarto gol prima con De Bruyne e poi con De Ketelaere: l’attaccante dell’Atalanta colpisce infatti la traversa di testa al 54’, graziando gli azzurri. Il copione non cambia, con l’Italia che fatica a rendersi pericolosa e rischia molto sulle ripartenze dei padroni di casa, che ci provano anche con Moreira al 71’ ma senza fortuna. Il poker, però, arriva dieci minuti dopo: proprio Moreira chiude un contropiede sul quale la difesa azzurra era molto sbilanciata. Nel finale la Nazionale ha anche l’occasione di trovare il 4-2, ma Lammens para il rigore a Pio Esposito: finisce così, l’Italia non giocherà i quarti di finale di Nations League.