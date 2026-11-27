La Finlandia nel destino della Nazionale Femminile e di Manuela Giugliano, che insieme alle compagne continua a lavorare a Coverciano in vista della gara d'andata dello spareggio Mondiale, in programma martedì 1° dicembre (ore 18.30 locali, 17.30 italiane) a Helsinki. Quello in programma tra quattro giorni sarà il quindicesimo confronto con le scandinave: le Azzurre si sono imposte sei volte (sei i pareggi, due i ko), centrando grazie ai primi successi datati 1998 e grazie all'ultimo precedente del 2024 la qualificazione al Mondiale del 1999 e all'Europeo del 2025. Le prossime avversarie, dunque, fanno tornare alla mente del gruppo allenato da Andrea Soncin piacevoli ricordi, coincisi con serate che - come si spera lo sia anche quella di Taranto del 5 dicembre - rimarranno nella storia della Nazionale. Piacevoli ricordi come quelli custoditi dalla centrocampista e capitana della Roma, che proprio due anni e mezzo fa a Bolzano con la Finlandia trovò il suo ultimo gol (l'undicesimo) in azzurro.
Ottocentosessataquattro giorni dopo, la miglior marcatrice dell'attuale edizione della Serie A Women è pronta a interrompere il digiuno, per siglare la sua terza rete alla selezione biancoblù (già punita anche nel 2018 alla Cyprus Cup) e aiutare l'Italia a fare un altro passo verso il torneo iridato. "Stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile - ha dichiarato la 29enne a Rai Sport -, mettendo tanta benzina nelle gambe e tante informazioni nella mente. Siamo serene e ci divertiamo, ed è questa la cosa più bella". Giugliano continua ad allenarsi con le altre 28 calciatrici a disposizione del Ct per far sì che "il sogno Mondiale possa realizzarsi". Per riuscirci bisognerà superare una Nazionale che nei prossimi 180 minuti, o anche di più in caso di tempi supplementari, andrà a caccia della prima qualificazione alla manifestazione. "Sono una squadra veloce e fisica - ha aggiunto - che proverà ad aggredirci fin da subito per non far emergere le qualità che abbiamo. Questa dovrà essere una motivazione in più per riuscire a imporre il nostro gioco, controllando il possesso del pallone senza alcun timore". Nella testa di Manu la prossima fermata è e deve essere quella in Brasile. "La parola Mondiale già dice tutto: è il sogno di tutte le bambine che giocano a calcio e so quanto è bello essere lì con tutte le persone che ti guardano dallo stadio e da casa. Sarebbe bellissimo anche per gli italiani, che sono certa ci accompagnerebbero con passione durante tutto il cammino".