Tania è la compagna di Salvo, e tutto comincia da una lite con lei. Salvo si presenta allora dall'ex moglie a chiedere un letto per una notte sola. L'ex moglie è Elena. Ha rifatto la sua vita con Valentino, uno che tiene ogni cosa al suo posto, e cresce con lui Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente avuta da Salvo. Quando l'ospite si piazza in casa, è lei a stare in mezzo ai due uomini.