Ficarra e Picone tornano al cinema: "La notte delle fragole" è la loro convivenza impossibile
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Elena, Francesca e Tania sono l'ex moglie, la nuova fiamma e la compagna di Salvo nella commedia di Alessandro Genovesi con Ficarra e Picone. Una lite, una cena sbagliata e nessun piano che regga
Una lite con la compagna, una notte chiesta in prestito all'ex moglie, una cena con l'incontro più sbagliato possibile. In La notte delle fragole, la commedia di Alessandro Genovesi con Ficarra e Picone in sala dal 26 novembre, a far girare la storia sono tre donne: Tania, Elena e Francesca, interpretate da Giulia Fiume, Anna Foglietta e Vittoria Puccini.
Tania ed Elena, la compagna e l'ex moglie
Tania è la compagna di Salvo, e tutto comincia da una lite con lei. Salvo si presenta allora dall'ex moglie a chiedere un letto per una notte sola. L'ex moglie è Elena. Ha rifatto la sua vita con Valentino, uno che tiene ogni cosa al suo posto, e cresce con lui Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente avuta da Salvo. Quando l'ospite si piazza in casa, è lei a stare in mezzo ai due uomini.
Ficarra paragona quell'appartamento a un ring in cui "chi entra è costretto a mettersi in discussione sentimentalmente". Foglietta, tra i protagonisti di Perfetti sconosciuti, vede Elena così: "Il mio personaggio è quello di una donna che sta sempre sul crinale di qualcosa che potrebbe fare o non fare". E aggiunge che è "un personaggio complesso, perché va calibrato in maniera esatta".
Francesca, la nuova fiamma e la cena sbagliata
Poi c'è Francesca, la nuova fiamma di Salvo, ed è con lei che la situazione precipita. Vittoria Puccini, volto storico di Elisa di Rivombrosa, la racconta così: "Il mio personaggio, quando pensa di aver capito tutto, scopre che non è affatto vero". Il punto di rottura è una cena a cui Francesca arriva senza sapere chi troverà: "Lei va casualmente a questa cena e si ritrova davanti l'ultima persona che avrebbe voluto incontrare".
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La notte delle fragole al cinema dal 26 novembre
Genovesi, che firma la sceneggiatura insieme al duo, parla di "una storia sulle complicazioni dell'amore". Ficarra, in un video per il lancio, ha scherzato sul titolo: "La notte dei morti viventi" era già stato fatto. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited in collaborazione con Medusa Film, che lo distribuisce. Il resto lo hanno detto i due protagonisti: "Ci vediamo al cinema e dai fruttivendoli". Dal 26 novembre.