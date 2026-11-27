Stagione finita per il centrocampista del Sassuolo Vasilije Adžić, in prestito dalla Juve. "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale - si legge nella nota del club bianconero - Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". "Accetto questa sfida con coraggio e decisione, con grande fiducia che ne uscirò ancora più forte - il messaggio del giocatore su Instagram - Queste cose possono succedere, ma la cosa più importante è come reagiamo. L'intervento è andato bene. Grazie a tutti per il vostro supporto e i vostri messaggi, a presto!".