C'è un Esposito che segna su rigore: Sebastiano fa 'dimenticare' Pio. E Chivu racconta un retroscena

Sebastiano, protagonista al Mapei Stadium, ha esultato non poco, forse pensando anche al fratello Pio: una sorta di riscatto di famiglia per cercare di mettere alle spalle tutta la delusione. E sabato anche Cristian Chivu si è schierato dalla parte del suo attaccante confortandolo in conferenza stampa: "A me quello che interessava era sapere se avesse chiesto lui di battere. E la risposta è stata sì. Per me basta quello, prendersi questa responsabilità a un'età molto giovane essendo consapevole dell'importanza della partita. Poi i calci di rigore si possono sbagliare, e ne sbaglierà altri in carriera. L'importante è che abbia avuto il coraggio di metterci la faccia, è un buon segno per noi che lo alleniamo e per la nazionale italiana".