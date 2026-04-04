CALCIO

C'è un Esposito che segna su rigore: Sebastiano fa 'dimenticare' Pio. E Chivu racconta un retroscena

Il fratello di Pio ha segnato proprio dal dischetto contro il Sassuolo

04 Apr 2026 - 16:30
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Da un Esposito all'altro. Ironia della sorte è stato proprio Sebastiano, fratello di Pio che ha sbagliato il rigore a Zenica nella nottataccia a tinte azzurre a siglare il primo gol in Serie A dopo l'ennesima delusione Mondiale. In che modo? Proprio su rigore. Le battute adesso saranno tante, e c'è chi sicuramente dirà che l'Esposito da convocare sarebbe dovuto essere un altro. Ma andiamoci piano: l'attaccante nerazzurro, appena 20enne, va tutelato. D'altronde l'ex Spezia sarà una delle colonne della futura Nazionale, si spera più forte di quella attuale.

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Sebastiano, protagonista al Mapei Stadium, ha esultato non poco, forse pensando anche al fratello Pio: una sorta di riscatto di famiglia per cercare di mettere alle spalle tutta la delusione. E sabato anche Cristian Chivu si è schierato dalla parte del suo attaccante confortandolo in conferenza stampa: "A me quello che interessava era sapere se avesse chiesto lui di battere. E la risposta è stata sì. Per me basta quello, prendersi questa responsabilità a un'età molto giovane essendo consapevole dell'importanza della partita. Poi i calci di rigore si possono sbagliare, e ne sbaglierà altri in carriera. L'importante è che abbia avuto il coraggio di metterci la faccia, è un buon segno per noi che lo alleniamo e per la nazionale italiana".   

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